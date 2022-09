Straßenrad-WM 22: Termine und Übertragung

Die UCI-Straßenrad-WM startete am 18. September in Wollongong, Australien. Alle Infos zur Strecke, dem Zeitplan, Fahrern und der Übertragung finden Sie hier.

Straßen-WM 2022 in Australien: Vom 18. bis zum 25. September 2022 werden die Straßen-Weltmeisterschaften im australischen Wollongong ausgetragen. Es sind die 89. UCI-Straßenweltmeisterschaften, die mit dem Zeitfahren der Männer und Frauen am Sonntag, den 18. September, starten. Alles Wissenswerte zum Zeitplan, Datum und Uhrzeiten der Straßen-WM, zu den Strecken, den Junioren und der Mixed Staffel sowie zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahren Sie hier.

Zeitplan, Klasse und Strecke: Straßenrad-WM Australien 2022

11 Rennen in acht Tagen beinhaltet der Zeitplan der Straßenrad-WM der UCI im Jahr 2022. In der Mixed-Staffel, dem Zeitfahren und im Straßenrennen gehen die Radprofis an den Start.

18. September: Einzelzeitfahren Männer und Frauen Wollongong

Das Einzelzeitfahren der Männer und Frauen läutet am Sonntag, 18. September, das Rennen ein. Erstmals gehen Männer und Frauen über die gleiche Distanz, auf derselben Strecke an den Start.

der Männer und Frauen läutet am Sonntag, das Rennen ein. gehen über die auf derselben Strecke an den Start. Strecke: Auf einem Rundkurs auf den Straßen Wollongongs, 100 Kilometer südlich von Sydney , passieren die Sportler und Sportlerinnen diverse Highlights der Stadt, den Thomas Dalton Park, Squire's Way, die Küste, den Stuart Park, Leuchtturm, bis zum Ziel am Marine Drive.

25. und 25. September: Straßenradrennen Männer und Frauen Helensburgh

Strecke: Am 24. und 25. September starten die Straßenradrennen der Männer und Frauen in der Kleinstadt Helensburgh Stadt, führen nach Süden, passieren einen Aussichtspunkt am Bald Hill und steuern entlang der Seacliff-Bridge Richtung Wollongong .

19. September: U23 Zeitfahren

20. September: Rennen der Juniorinnen und Junioren

21. September: Zeitfahren Mixed-Staffel

23. September: Junioren und U23-Wettbewerbe

Zeitplan der Rennen der UCI-Straßen-WM 22, Disziplinen und Distanz im Detail:

Einzelzeitfahren

Datum Klasse Disziplin 17.9.22

Training 18.9.22 Frauen Elite Einzelzeitfahren 18.9.22 Männer Elite Einzelzeitfahren 19.9.22 Männer U23

Einzelzeitfahren 20.9.22 Juniorinnen Einzelzeitfahren 20.9.22 Junioren Einzelzeitfahren 21.9.22 Mixed Staffel Zeitfahren Mixed Relay

Straßenrennen

Datum Klasse Disziplin 22.9.22

Training 23.9.22 Junioren Straßenrennen

Männer U23 Straßenrennen 24.9.22 Juniorinnen Straßenrennen

Frauen Elite Straßenrennen 25.9.22 Männer Elite Straßenrennen

Übertragung UCI Straßen-WM: Free-TV oder Pay-TV? Live-Stream?

Die 89. Straßenrad-WM überträgt Eurosport live im Free-TV. Der Sender hat bereits die letzte Radsport-WM sowohl im Live-Ticker als auch im TV übertragen. Folglich sollten DAZN und Eurosport über den Eurosport Player auch einen Live-Stream zum Straßenradrennen anbieten. Unser TV-Kalender zeigt Ihnen, wann und wo Sie die WM live und kostenlos im Fernsehen verfolgen können:

Datum Uhrzeit Dauer Sender Sonntag, 18.9.22 3 Uhr 2 h 10 min Eurosport 1

5.30 Uhr 3 h 50 min Eurosport 1 Montag, 19.9.22 5.10 Uhr 4 h 10 min Eurosport 1 Dienstag, 20.9.22 1.20 Uhr 1 h 40 min Eurosport 1

3 Uhr 30 min Eurosport 1

5.10 Uhr 4 h 10 min Eurosport 1 Mittwoch, 21.9.22 6.10 Uhr 3 h 20 min Eurosport 1 Freitag, 23.9.22 0.05 Uhr 2 h 55 min Eurosport 1

3 Uhr 1 h Eurosport 1

4.50 Uhr 4 h 40 min Eurosport 1 Samstag, 24.9.22 0 Uhr 2 h 10 min Eurosport 1

4.15 Uhr 5 h 30 min Eurosport 1 Sonntag, 25.9.22 2.05 Uhr 55 min Eurosport 1

3 Uhr 6 h 10 min Eurosport 1

Aufgrund der Zeitverschiebung laufen die Live-Übertragungen in Deutschland zu eher ungünstigen Uhrzeiten. Im Laufe des Tages sehen Sie bei Eurosport 1 und Eurosport 2 jedoch zusätzlich die Wiederholungen der Rennen als Aufzeichnung.

Rekordsieger und Gewinner: UCI Straßenrad-Weltmeisterschaften

Die Rekordsieger der Männer und Frauen in den unterschiedlichen Disziplinen sind wie folgt:

Straßenrenner der Männer, Profis:

Alfredo Binda , Italien (3)

, (3) Rik Van Steenbergen, Belgien (3)

(3) Eddy Merckx , Belgien (3)

, (3) Óscar Freire Gomez, Spanien (3)

Gomez, (3) Peter Sagan , Slowakei (3)

Einzelzeitfahren der Männer:

Fabian Cancellara , Schweiz (2)

, (2) Tony Martin , Deutschland (2)

Vierer-Mannschaftszeitfahren der Männer:

Italien (8)

Straßenrennen der Frauen:

Jeannie Longo-Ciprelli (5)

Einzelzeitfahren der Frauen:

Jeannie Longo-Ciprelli (4)