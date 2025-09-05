Deutscher Kader für Rad-WM: Ohne Lipowitz und Politt

Ohne Florian Lipowitz und Nils Politt starten die deutschen Profis bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Ruanda. Der deutsche Meister Georg Zimmermann, Maximilian Schachmann und Jonas Rutsch gehören bei der ersten WM in einem afrikanischen Land zu den erfahrensten Fahrern des Kaders. Felix Engelhardt, Miguel Heidemann und Florian Stork komplettieren die sechsköpfige Gruppe, wie der nationale Verband German Cycling am Freitag mitteilte.

Der Verzicht des Tour-de-France-Dritten Lipowitz war zuletzt bekanntgeworden. Auch für Politt - den wichtigen Helfer im Team um Superstar Tadej Pogacar - kam die WM nicht infrage. Die Streckenführung des Straßenrennens mit 5475 Höhenmetern und zusätzliche Herausforderungen wie Impfungen hielten den Kölner von einer Teilnahme ab, wie der 31-Jährige auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Viele Top-Stars nicht dabei

Viele Top-Stars wie Jonas Vingegaard, Wout van Aert und Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel nehmen an der vom 21. bis 28. September ausgetragenen WM nicht teil. Titelverteidiger Pogacar, der viermal die Tour gewann, wird dagegen starten.

Bei den Frauen sind die einmalige Tour-de-France-Etappensiegerin Ricarda Bauernfeind, die dreimalige Giro-Tagessiegerin Liane Lippert, die deutsche Meisterin Franziska Koch und Antonia Niedermaier nominiert. Niedermaier wird das Einzelzeitfahren zum Auftakt bestreiten. Bei den Männern gehen einen Tag später der deutsche Zeitfahr-Meister Schachmann und Heidemann an den Start beim Rennen gegen die Uhr.