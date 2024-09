Deutsche Junioren verpassen Medaille

Die deutschen Juniorinnen und Junioren sind bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Zürich ohne Medaille geblieben. Die Erfurterin Caoilinn Littbarski-Gray auf Platz 18 und Paul Fietzke auf Rang vier waren die bestplatzierten Starter des Bundes Deutscher Radfahrer. Vor einem Jahr war der Cottbuser Fietzke in Glasgow noch Vizeweltmeister geworden.

Den Titel bei den Juniorinnen sicherte sich die Britin Cat Ferguson im Sprint einer dreiköpfigen Gruppe. Ferguson hatte bereits den WM-Titel im Einzelzeitfahren gewonnen. Bei den Junioren profitierte der Italiener Lorenzo Finn von einem Sturz des dänischen Titelverteidigers Albert Philipsen und siegte als Solist.

Bei den Juniorinnen erfolgte die vorentscheidende Attacke eingangs der Schlussrunde auf der Zürichbergstrasse. Littbarski-Gray musste abreißen lassen und erreichte das Ziel mit einem Rückstand von 2:25 Minuten. In dem ebenfalls von Dauerregen geprägten Rennen der Junioren fuhr Fietzke lange in einer Verfolgergruppe und sprintete am Ende sogar um Bronze, verlor da aber gegen den Niederländer Senna Remijn.