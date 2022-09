Norweger Foss überraschend Weltmeister im Einzelzeitfahren

Der Norweger Tobias Foss hat bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften im australischen Wollongong überraschend den Titel im Einzelzeitfahren gewonnen.

Der 25-Jährige holte sich auf dem 34,2 Kilometer langen Parcours in 40:02 Minuten mit 2,95 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Stefan Küng den Sieg. Den dritten Platz belegte der belgische Vuelta-Champion Remco Evenepoel mit einem Rückstand von neun Sekunden.

Ex-Tourchampion Tadej Pogacar (Slowenien) und der favorisierte Titelverteidiger Filippo Ganna ( Italien) landeten nur auf den Plätzen sechs und sieben. Die beiden deutschen Starter Nikias Arndt und Miguel Heidemann spielten auf den Plätzen 16 und 20 ebenso keine Rolle.

Zum Auftakt der WM hatte Ricarda Bauernfeind die Bronzemedaille im Einzelzeitfahren der U23-Klasse gewonnen. Die 22-Jährige aus Ingolstadt wurde auf den 34,2 Kilometern in 47:38 Minuten gestoppt und lag damit 2:17 Minuten hinter der Italienerin Vittoria Guazzini. Zweite wurde die Niederländerin Shirin van Anrooij (1:48 Minuten zurück).

Bei der WM in Australien wurden erstmals Medaillen in der U23-Klasse vergeben. Die Fahrerinnen starteten im Rahmen des Frauen-Zeitfahrens, das die Niederländerin Ellen van Dijk in 44:28 Minuten gewann. Für die 35-Jährige war es der dritte Titel nach 2013 und 2021. Die Plätze zwei und drei belegten die Australierin Grace Brown (0:12 Minuten zurück) und die Europameisterin Marlen Reusser aus der Schweiz (0:41).

(dpa)