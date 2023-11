Streit zwischen Tuchel und TV-Experten: Einfach mal einen trinken!

Bayern-Trainer Tuchel hat ein Problem mit den TV-Experten Matthäus und Hamann. Lösen ließe sich das Problem womöglich mit einem feuchtfröhlichen Abend.

Ist natürlich menschlich. Wenn ständig an einem herumgemäkelt wird, wenn dem anderen niemals passt, was man so anstellt, dann ist es mitunter schwer, an sich zu halten.

Glücklicherweise hat der Homo sapiens irgendwann herausgefunden, dass Streit nicht nur bedeutet, dem anderen eine Keule über die Rübe zu ziehen. Worte können ebenso verletzen, sind physisch aber bedeutend angenehmer zu ertragen. Konfliktlösung ist zugleich eine Frage des Alters. Wenn der dreijährige Basti dem vierjährigen Kim das Förmchen im Sandkasten wegnimmt, wird Kim weniger von seinem Wortschatz denn von seinem Schäufelchen Gebrauch machen.

Tuchel streitet sich mit den TV-Experten Matthäus und Hamann

Abseits des Sandkastens streitet sich gerade ein kleiner Debattierklub auf unterhaltsame Weise. Lothar Matthäus und Dietmar Hamann erlauben sich tatsächlich, ihre Rolle als Experten beim TV-Sender Sky in kritischer Form wahrzunehmen. Was wiederum Thomas Tuchel, den Trainer des FC Bayern München, dazu veranlasst, schon allein dann gereizt zu reagieren, sobald er nur die Namen der ehemaligen Profis hört.

Echte Männer, möchte man meinen, klären das auf ihre Weise. Gemeinsam einen heben – und dann samma wieda guat. Von wegen. Tuchel hat erklärt, er werde mit Matthäus keinen Gin Tonic trinken. Und mit Fernsehexperten treffe er sich eh nicht privat. Um es mal FC-Bayern-like auszudrücken: Mia san zwida.

Spannend wird, wie sich der Zwist in den kommenden Wochen auswächst. Sky wird weiter senden, Matthäus und Hamann weiter dazusenfen. Gut möglich, dass Tuchel mit einem Eimer Sand und einem Schäufelchen zum nächsten Interview erscheint.

