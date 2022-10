Stuttgart - Bielefeld im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

In der zweiten Runde des DFB-Pokals 2022/2023 treffen der VfB Stuttgart und die Arminia Bielefeld aufeinander. Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Live-Ticker finden Sie hier.

Mitte Oktober startet Runde zwei des DFB-Pokals. Für den VfB Stuttgart geht es gegen Arminia Bielefeld. Der Bundesliga-Verein aus Stuttgart hat auf dem Papier klar die Nase vorn im Duell. Doch im DFB-Pokal muss das nicht unbedingt bedeuten, dass der Sieger der Partie von Anfang an klar ist.

Das haben die Stuttgarter zuletzt selbst bewiesen. In der ersten Runde des Turniers trafen die Schwaben auf den Drittligisten Dynamo Dresden. Doch was ein haushoher Sieg hätte werden sollen, wurde zur Zitterpartie. Gerade noch so konnte der VfB das Spiel mit 1:0 gewinnen. Ansonsten hätte das Aus für den Verein bereits in der ersten Runde gedroht.

Bielefeld hingegen hat mit 7:1 so hoch gegen den FV Engers 07 gewonnen, wie zu erwarten gewesen war. Das einzige Problem an dem Sieg war das Gegentor durch den eigentlich haushoch unterlegenen Regionalligisten. Dennoch hat sich der Verein deutlich souveräner gezeigt als es die Stuttgarter getan haben. Wären diese in ihrem letzten Spiel schon statt auf Dynamo Dresden auf Arminia Bielefeld gestoßen, wären sie jetzt vermutlich schon nicht mehr im Turnier.

Entsprechend spannend verspricht die kommende Partie der beiden Vereine zu werden. Bei uns erfahren Sie alles, was Sie rund um den Termin und die Übertragung des Spiels wissen müssen. Außerdem haben wir noch unseren Live-Ticker für Sie, damit Sie auf keinen Fall etwas vom Spiel verpassen.

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld im DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel findet im Rahmen der zweiten Runde des DFB-Pokals am Mittwoch, dem 19. Oktober, statt. Der Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Der DFB-Pokal Spielplan 2022/2023 verrät, dass parallel dazu Augsburg gegen Bayern, Regensburg gegen Düsseldorf und Union Berlin gegen Heidenheim spielen.

Stuttgart gegen Bielefeld im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Das Spiel zwischen Stuttgart und Bielefeld im DFB-Pokal 2022/2023 wird leider nicht Teil der Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV sein. Die Rechte an der Übertragung hat sich der Pay-TV Sender und Streamingdienst Sky gesichert. Wir haben Ihnen hier alle Eckdaten rund um Termin und Übertragung des Spiels zusammengefasst:

Spiel: VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 19. Oktober 2022

Mittwoch, 19. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Stuttgart vs. Bielefeld - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Live-Ticker

Unser Live-Ticker bietet die Möglichkeit, alle Ereignisse des Spiels Stuttgart gegen Bielefeld live mitzuverfolgen. Gerade für diejenigen, die kein Abo bei Sky abgeschlossen haben, bietet der Live-Ticker damit eine echte Alternative.

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld: Bilanz und Infos

Da die beiden Vereine häufig in derselben Liga gespielt haben, sind sie auch schon oft aufeinandergetroffen. In der Bilanz der Spiele in der Bundesliga liegt Stuttgart mit 19 zu 12 Siegen klar vor Bielefeld. In der zweiten Liga steht mit 3:0 ebenfalls fest, wer die Partien dominiert hat. Im bisher einzigen Aufeinandertreffen der Vereine im DFB-Pokal gewann ebenfalls der VfB mit einem klaren 2:0 gegen die Arminia.