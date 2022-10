Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Die Stuttgarter Kickers treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 auf Eintracht Frankfurt. Wir haben alle Infos zum Termin, zur Übertragung, zum Sender und auch einen Live-Ticker für Sie.

Beim DFB-Pokal steht die zweite Runde der Spielzeit 2022/23 bevor. Wieder treffen Alpha-Tiere auf (vermeintliche?) Omega-Exemplare des Vereinsfußball-Rudels, und auch diesmal sind empfindliche Fell-Verluste oder Fleischwunden bei den Leitwölfen keineswegs ausgeschlossen. Wird die Begegnung der Stuttgarter Kickers mit Eintracht Frankfurt ein Beispiel für den Sieg Davids über Goliath?

"Das ist ein tolles Los. Frankfurt ist amtierender Europa League-Sieger. Es ist ein Verein mit vielen Fans und daher bin ich mir sicher, dass wir in Stuttgart ein einmaliges Fußballfest erleben werden", sagr Kickers-Sportdirektor Marc Stein. "Was ein Heimvorteil bewirken kann, haben wir zuletzt in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Fürth gesehen". Zur Erinnerung: Die viertklassigen Schwaben aus der Oberliga Baden-Württemberg schlugen die fränkischen Greuther (2. Bundesliga) zu Haus 2:0.

Wann treffen die Stuttgarter Kickers und Eintracht Frankfurt in Runde 2 des DFB-Pokals 2022/2023 aufeinander? Wie geht die Übertragung vor sich? Kann man das Spiel auch im Free-TV miterleben? Sämtliche Infos zu dieser Begegnung wie auch einen Live-Ticker finden Sie bei uns.

Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der DFB-Pokal-Spielplan für 2022/23 sieht vor, dass die Stuttgarter Kickers am Dienstag, 18. Oktober 2022, auf Frankfurt treffen. Anstoß ist um 18 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau.

Stuttgarter Kickers vs. Frankfurt auch im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

2022/23: In der aktuellen Runde des DFB-Pokals laufen sämtliche Spiele auf Sky - leider Pay-TV, Sie müssen hier also etwas in die Tasche greifen. ARD und ZDF übertragen besonders zu Anfang des Turniers relativ wenige Begegnungen des Pokals im Free-TV - die Partie der Stuttgarter gegen die Hessen ist nicht dabei. Die wichtigsten Infos zur Übertragung gibt es hier im Überblick:

Spiel: Stuttgarter Kickers vs. Frankfurt , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

vs. , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 18. Oktober 2022

Dienstag, 18. Oktober 2022 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: GAZi-Stadion auf der Waldau , Stuttgart

GAZi-Stadion auf der , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker

Falls Sie auf ein Sky-Abo verzichten und trotzdem live mitfiebern wollen, haben wir einen ganz heißen Tipp für Sie: unser Datencenter. Völlig frei von lästigen Zahlungen liefert Ihnen der Live-Ticker hautnahe Infos zu allen Spielen des DFB-Pokals 22/23 - also natürlich auch zum Match der Stuttgarter Kickers gegen die Männer aus der Hessen-Metropole. Kein Tor entgeht Ihnen, keine Auswechslung, keine Karte in welcher Farbe auch immer. Es fühlt sich an, als hätten Sie im Stadion einen teuren Logenplatz gebucht - selbst die Emotionen der Reporterin oder des Kommentators kommen rüber. Vor Beginn erfahren Sie natürlich auch die brandneuen Mannschaftsaufstellungen.

Übertragung: Läuft das Spiel Stuttgarter Kickers vs. Eintracht Frankfurt nur live auf Sky - oder auch im Free-TV bei ZDF oder ARD?

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 22/23 gekauft und bringt ausnahmslos alle Begegnungen live im TV und Stream. Einige wenige Begegnungen laufen auch im Free-TV bei ARD oder ZDF, in Runde 2 übertragen beide aber nur je ein Spiel gebührenfrei. Später werden die Öffentlich-Rechtlichen dann ein bisschen freigiebiger - sie präsentieren uns beide Halbfinal-Spiele und auch das Finale kostenlos, sofern man die Rundfunkgebühr mal außer Betracht lässt.

Stuttgarter Kickers und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Beide Mannschaften haben laut fussballdaten.de insgesamt 17 gemeinsame Matches hinter sich. Frankfurt hat dabei zehnmal gewonnen, die Stuttgarter gewannen fünf der Spiele - zweimal Remis also. Die Torbilanz beträgt 43:30 zugunsten der Hessen. Die letzten Spiele der beiden Kontrahenten fanden im vorigen Jahrtausend statt - 1997 und 1998 in der zweiten Bundesliga. Man kann wohl ohne Übertreibung feststellen, dass beide Vereine sich seitdem ligamäßig ein wenig auseinanderbewegt haben.