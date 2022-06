Stuttgarter Kickers - SpVgg Greuther Fürth im DFB-Pokal: Termin, Live-Übertragung und Liveticker

Die Stuttgarter Kickers nehmen es im DFB-Pokal 2022/2023 mit dem SpVgg Greuther Fürth auf. Wir haben für Sie alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung im TV oder Stream.

Der Stuttgarter Verein, der sonst in der Regionalliga Südwest kickt, spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SpVgg Greuther Fürth. Dieser ist zwar gerade nach nur einer Saison wieder aus der 1. Bundesliga abgestiegen, doch der Verein spielt dennoch im wahrsten Sinnde des Wortes in einer ganz anderen Liga als die Stuttgarter Kickers.

Wir haben für Sie alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung des Spiels zwischen den Regionalligaspielern und den erprobten Bundesligisten. Auch einen Liveticker haben wir für Sie, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind.

Stuttgarter Kickers - VfL Wolfsburg im DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit des Spiels

Am 30. Juli um 18.00 Uhr ist es so weit: Die Stuttgarter Kickers treten gegen den FC Greuther Fürth an. Damit spielen die Vereine gleichzeitig mit einigen anderen die letzten Spiele des zweiten Tages des DFB-Pokals 2022/2023.

Gespielt wird, wie üblich, im Stadion des auf dem Papier unterlegenen Vereins. In diesem Fall bedeutet das, dass die Stuttgarter Kickers und der FC Greuther Fürth im Stuttgarter Stadtteil Degerloch aufeinandertreffen. Gespielt wird im GAZi-Stadion, welches 11.436 Zuschauer beherbergen kann.

Die Stuttgarter Kickers gegen die SpVgg Greuther Fürth: Live-Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream

Die Übertragung des DFB-Pokals hat sich auch 2022/2023 wieder der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dieser überträgt alle Spiele des DFB-Pokals live. Auch im Streamingbereich können die Zuschauer auf den Sender zurückgreifen. Im Angebot von Sky sind auch Streamingpakete wie das Sky Sportpaket, mit welchem man bequem von Zuhause aus die Spiele streamen kann. Um das Angebot nutzen zu können, benötigen Sie allerdings ein Abo. Ein solches ist für das Sky Sportpaket ab 17,25 Euro pro Monat erhältlich.

Im Free-TV werden nur vereinzelt Spiele des DFB-Pokals übertragen. Die Rechte an einigen Übertragungen haben sich die ARD und das ZDF gesichert. Die Partie zwischen den Stuttgarter Kickers und dem SpVgg Greuther Fürth ist leider nicht unter den von den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlten Spielen mit dabei.

Hier haben wir die Informationen zu Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung des Spiels für Sie noch einmal zusammengefasst:

Spiel: Stuttgarter Kickers - SpVgg Greuther Fürth

- Datum: Samstag, 30. Juli

Samstag, 30. Juli Uhrzeit : 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: GAZi-Stadion, Degerloch

GAZi-Stadion, Degerloch Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Stuttgarter Kickers vs. SpVgg Greuther Fürth: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker

Mit unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden. Dazu zählen einerseits selbstverständlich die aktuellen Termine des DFB-Pokals. Andererseits aber auch Informationen zur Aufstellung der Spieler und dem aktuellen Spielverlauf der Spiele.

Stuttgarter Kickers gegen SpVgg Greuther Fürth: Bilanz und Infos

In der Vergangenheit spielten die beiden Vereine häufig gegeneinander. Seit 1974 waren es ganze 26 Spiele, die die beiden Vereine gegeneinander ausgetragen haben. Dabei gewann mal der eine, mal der andere. Doch das vorläufig letzte Spiel, dass zwischen den beiden stattgefunden hat, war eine herbe 5:0 Niederlage der Stuttgarter. Diesen Nachgeschmack, den der Verein noch haben dürfte, würde er nun vermutlich gern tilgen. Die Chance dazu bekommen die Stuttgarter beim Spiel gegen Fürth am 30. Juli.