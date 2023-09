Navi sichert gegen FaZe Gruppensieg in CS:GO ESL Pro League

In Gruppe C der "Counter-Strike: Global Offensive"-Liga hat sich Natus Vincere gegen FaZe Clan den Gruppensieg gesichert.

Ein Major-Halbfinalist zog gegen einen Debütanten den Kürzeren.

"FaZe war für mich immer der schwierigste Gegner, und auch hier war es auf Nuke schwierig", sagte Navi-Ansager Aleksi "Aleksib" Virolainen im Interview nach dem Spiel. "Jetzt haben wir gewonnen, und ich bin froh darüber."

Als klare Favoriten hatten FaZe und Navi die Playoff-Qualifikation schon am Donnerstag gesichert. Am Sonntag kam es im Upper-Bracket-Finale zum direkten Duell, in dem es relativ deutlich wurde. Die erste Karte gewann Navi klar mit 16:4, und sicherte sich mit Nuke nach einer starken Endphase die zweite Karte mit 16:13.

Major-Halbfinalist Apeks schied dagegen aus. Gegen Fnatic fehlten nur wenige Runden zu den Playoffs, doch das Team verlor das Spiel noch und stieg in die Last-Chance-Bracket ab. Dort setzte sich das südamerikanische 9z Team durch, das später auch 5yclone aus China ausschaltete und in seiner ersten Pro-League-Teilnahme in die Playoffs einzog.

