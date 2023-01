Super Bowl 2023: Termin und Übertragung

Hier erhalten Sie alle Infos zum Super Bowl 2023 - rund um den Termin, die Uhrzeit in Deutschland und die Übertragung im TV oder Live-Stream.

Super Bowl 2023: Zum 57. Mal findet das Football-Endspiel der NFL-Saison – in diesem Fall das der Saison 2022 – statt. Austragungsort ist das State Farm Stadium in Glendale, Arizona, USA. Offiziell heißt das diesjährige Spiel Super Bowl LVII (römische Schreibweise für 57). Welcher Termin ist angesetzt? Welche Sender zeigen den Super Bowl im Free-TV und Live-Stream? Welche Mannschaften treten im Finale an? Das und mehr lesen Sie hier.

Der Termin des Super Bowl 2023

Der Super Bowl LVII ist für Sonntag, den 12. Februar 2023 geplant. Kickoff ist nach deutscher Zeit um 0.30 Uhr. Das heißt also, der Super Bowl beginnt aus unserer Sicht erst in der Nacht des 13. Februar.

Termin des Super Bowl 2023: 13.2.2023, 0.30 Uhr

Die Super Bowl Spiele dauern viermal 15 Minuten, zuzüglich der Unterbrechungen. Insgesamt sollte es also bis etwa 4.30 Uhr gehen. Die Pause müsste in etwa um 2 Uhr beginnen und bietet meistens ca. 30 Minuten lang die berühmte Halftime-Show.

Übertragung: Super Bowl 2023 im Free-TV und Live-Stream

Den Super Bowl 2023 sehen Sie live und kostenlos im Stream und Free-TV. Wie gewohnt sendet ProSieben in Echtzeit im Fernsehen. Das Rahmenprogramm rund um den Superbowl beginnt hier um 22.25 Uhr. Das wird sich allerdings mit dem Ende der Saison ändern, denn ab der Spielzeit 23/24 hält RTL die Football-Rechte im deutschen Fernsehen. In den USA ist nach dem jährlichen Wechsel 2023 der Sender Fox mit der Übertragung an der Reihe. Aber in diesem Jahr gilt wie gehabt: ran zeigt den Super Bowl Live auf ProSieben. Zusätzlich bieten sowohl die Webseite des Senders, als auch die eigene ran-App einen Livestream zum LVII.

Für Live-Streams gilt sowohl für den Super Bowl 2023 als auch für die kommenden Saisonen DAZN als erste Adresse. Hier startet das Superbowl-Programm am 12. Februar erst etwas später, nämlich um 23.45 Uhr. DAZN bietet die Möglichkeit, das Sport-Ereignis sowohl auf Deutsch oder mit amerikanischem Originalkommentar zu verfolgen. Im Gegensatz zur Free-TV Übertragung muss man dafür allerdings auch etwas Geld in die Hand nehmen und ein DAZN-Abo abschließen.

Das ist die Super-Bowl-Halbzeitshow '23

Während beim vergangenen Super Bowl gleich mehrere Hip-Hop-Superstars gemeinsam auf der Bühne standen, gibt es 2023 einen alleinigen Stargast in der Halbzeitshow. Am 25. September 2022 wurde offiziell verkündet, dass es Rihanna ist. Die Sängerin gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Sie wird den Genres R&B und Pop zugerechnet und soll ein Vermögen von circa 1,7 Milliarden US-Dollar besitzen.

Lesen Sie dazu auch

Bevor der Super Bowl losgeht ist es zudem Tradition, dass ein Promi die US-amerikanische Nationalhymne singt. In den vergangenen Jahren übernahmen das Stars wie Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys, Pink oder Neil Diamond. Dieses Jahr wird diese Ehre Chris Stapleton zuteil. Er ist US-amerikanischer Countrysänger und achtfacher Grammy-Preisträger. In der Pre-Game-Show treten außerdem der Sänger Babyface und die Schauspielerin Sherly Lee Ralph auf

Super Bowl 2023: Der Austragungsort

Der Super Bowl LVII kommt nach Arizona. Gastgeber ist die Stadt Glendale mit rund 250.000 Einwohnern. Das dortige State Farm Stadium bietet Platz für bis zu 78.600 Personen und kostete 455 Millionen US-Dollar. Der Super Bowl fand hier bereits in den Jahren 2008 und 2015 statt.

Die Wahl des Austragungsortes fiel mithilfe eines neuen Bewerbungsprozesses. Dabei können die NFL-Verantwortlichen mit Städten verhandeln, welche gemeinsam mit den Stadionbetreibern Angebote abgeben können.

Super Bowl 2023: Die Playoffs

In den NFL Play-offs im Football entscheidet sich, welche zwei Teams beim Super Bowl gegeneinander antreten. Diese laufen bereits seit dem 14. Januar 2023 und enden mit den Conference Championships am 29. und 30. Januar 2023, bevor der Super Bowl über den diesjährigen Sieger entscheidet.

Super Bowl 2023: Ticketpreise und Werbekosten

Die günstigsten Tickets für den LVII soll es für 600 US-Dollar geben, jedoch nur über eine Lotterie der NFL. Auf dem Zweitmarkt sollen schon die günstigsten Tickets etwa 5.000 bis 6.000 Dollar kosten. Bei den teuersten Tickets können Interessierte vermutlich das Zehnfache erwarten.

Wer die Reichweite eines Super Bowl Spiels betrachtet, kann sich schon denken, dass ein Werbespot beim LVII ein Vermögen kostet. Berichten des übertragenden Senders Fox zufolge, belaufen sich die Kosten dieses Jahr erstmals auf teils über 7 Millionen US-Dollar für einen 30-sekündigen Spot, umgerechnet also knapp 6,7 Millionen Euro.

Die Super Bowl Historie

Aktueller Titelverteidiger sind die Los Angeles Rams, die 2022 ihren zweiten Super Bowl Sieg nach einem 23:20 über die Cincinnati Bengals holten.

So sind die letzten zehn Finalpartien ausgegangen: