Super Bowl 2023: Termin und Übertragung

Hier erhalten Sie alle Infos zum Super Bowl 2023 - rund um den Termin, die Uhrzeit in Deutschland und die Übertragung im TV oder Live-Stream.

Super Bowl 2023: Zum 57. Mal findet das Football-Endspiel der NFL-Saison – in diesem Fall das der Saison 2022 – statt. Austragungsort ist das State Farm Stadium in Glendale, Arizona, USA. Offiziell heißt das diesjährige Spiel Super Bowl LVII (römische Schreibweise für 57). Welcher Termin ist angesetzt? Welche Sender zeigen den Super Bowl im Free-TV und Live-Stream? Das und mehr lesen Sie hier.

Der Termin des Super Bowl 2023

Der Super Bowl LVII ist für Sonntag, den 12. Februar 2023 geplant. Kickoff ist nach deutscher Zeit voraussichtlich um 0.30 Uhr. Das heißt also, dass der Super Bowl aus unserer Sicht erst in der Nacht des 13. Februar beginnt.

Termin des Super Bowl 2023: 13.2.2023, 0.30 Uhr

Übertragung: Super Bowl 2023 im Free-TV und Live-Stream

Den Super Bowl 2023 sehen Sie live und kostenlos im Stream und Free-TV. Wie gewohnt sendet ProSieben in Echtzeit im Fernsehen. Das wird sich allerdings mit Ende der Saison ändern. Ab der Spielzeit 23/24 hält RTL die Football-Rechte im deutschen Fernsehen. Für Live-Streams gilt allerdings sowohl für den Super Bowl 2023 als auch für die kommenden Saisonen DAZN als erste Adresse. In den USA ist nach dem jährlichen Wechsel 2023 der Sender Fox mit der Übertragung an der Reihe.

Das ist die Super-Bowl-Halbzeitshow 23

Während beim vergangenen Super Bowl gleich mehrere Hip-Hop-Superstars gemeinsam auf der Bühne standen, gibt es 2023 einen alleinigen Stargast in der Halbzeitshow. Am 25. September 2022 wurde offiziell verkündet, dass es Rihanna ist. Die Sängerin gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Sie wird den Genres R&B und Pop zugerechnet und soll ein Vermögen von circa 1,7 Milliarden US-Dollar besitzen.

Super Bowl 2023: Der Austragungsort

Der Super Bowl LVII kommt nach Arizona. Gastgeber ist die Stadt Glendale mit rund 250.000 Einwohnern. Das dortige State Farm Stadium bietet Platz für bis zu 78.600 Personen und kostete 455 Millionen US-Dollar. Der Super Bowl fand hier bereits in den Jahren 2008 und 2015 statt.

Die Wahl des Austragungsortes fiel mithilfe eines neuen Bewerbungsprozesses. Dabei können die NFL-Verantwortlichen mit Städten verhandeln, welche gemeinsam mit den Stadionbetreibern Angebote abgeben können.

