Super Bowl 2024 live im Free-TV und Stream: Datum, Übertragung und Halftime-Show

Der Super Bowl 2024 findet bekanntlich Anfang Februar statt. Hier finden Sie alle Infos rund um die Übertragung im Free-TV und Stream, das genaue Datum und das Programm der Halftime Show.

Beim sogenannten Super Bowl handelt es sich um das alljährliche Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League, kurz NFL. Die Veranstaltung gilt weltweit als eines der größten Einzelsportereignisse und verzeichnet in den Vereinigten Staaten regelmäßig die höchsten Fernseh-Einschaltquoten des Jahres. Mehr als 800 Millionen Sport-Fans verfolgen jedes Jahr das NFL-Finale. Zur allgemeinen Beliebtheit des Super Bowls trägt nicht nur das Endspiel an sich bei, sondern auch die begleitenden Festivitäten rund um das Sportereignis. Als besonderes Highlight gilt die Halbzeitpause, in der Jahr für Jahr spektakuläre Aufführungen geboten werden, darunter vor allem musikalische Darbietungen bekannter Künstler und Künstlerinnen.

Das Endspiel und die dazugehörigen Shows werden gemeinhin gerne als "Super Bowl Sunday" bezeichnet. Mittlerweile hat dieser in den USA längst den Status eines inoffiziellen, nationalen Feiertages erreicht. Amtierende Super-Bowl-Sieger sind übrigens die Kansas City Chiefs. Im Februar 2023 setzen sie sich im NFL-Endspiel gegen die Philadelphia Eagles durch.

Wann genau der Super Bowl 2024 stattfindet, wo das Event übertragen wird und wie das Programm in der Halbzeit aussehen wird, erfahren Sie hier.

Super Bowl 2024: Wann und wo findet das NFL-Endspiel statt?

Der Super Bowl 2024 wird am 11. Februar ausgetragen, die genaue Uhrzeit ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auch steht natürlich noch nicht fest, welche Teams im Endspiel gegeneinander antreten werden. Zuvor stehen erst einmal die Regular NFL-Season 23/24 und die anschließenden Playoffs an. Austragungsort des Super Bowl 2024 ist das Allegiant Stadium im US-Bundesstaat Nevada.

Das Stadion ist die Heimspielstätte der Las Vegas Raiders und bietet Platz für bis zu 72.000 Fans. In der Regel findet das Endspiel am zweiten Sonntag des Monats Februar statt. Der Super Bowl 2024 ist bereits die 58. Ausgabe der Sportveranstaltung. Die komplette Dauer des NFL-Endspiels dürfte ungefähr vier Stunden betragen.

Übertragung des Super Bowl 2024 live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der NFL-Saison 2023/24 läuft live beim Streamingdienst DAZN und im Free-TV bei RTL. RTL zeigt bis zu 80 Live-Übertragungen der NFL im deutschen Fernsehen - darunter fällt auch der Super Bowl 2024. Das Sportereignis wird demnach live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. Darüber hinaus werden alle Spiele der NFL wie immer im kostenpflichtigen NFL Game Pass übertragen. Dieser kann exklusiv über DAZN gebucht werden.

Super Bowl Halftime-Show 2024: Wer tritt in der Halbzeit auf?

Wie jedes Jahr liegt auch beim Super Bowl 2024 ein besonderer Fokus auf der legendären, 15-minütigen Halftime-Show. In der Vergangenheit traten dabei Megastars wie Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Shakira, Jennifer Lopez oder zuletzt Rihanna auf. Außerdem gab es schon des Öfteren Überraschungsauftritte von weiteren Künstlern. Beim NFL-Finale im Februar 2024 wird R&B-Star Usher der Hauptkünstler der Halftime Show sein. Das gab die NFL bereits im September bekannt. Für den mehrfachen Grammy-Preisträger ist es das erste Mal, dass er auf der Bühne des Super Bowl alleine performen wird.