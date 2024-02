Super Bowl 2024 live im Free-TV und Stream: Teams, Übertragung und Halftime-Show

Der Super Bowl 2024 findet in der Nacht vom 11. Februar statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Teams sowie Halftime-Show.

Beim sogenannten Super Bowl handelt es sich um das alljährliche Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League, kurz NFL. Die Veranstaltung gilt weltweit als eines der größten Einzelsportereignisse und verzeichnet in den Vereinigten Staaten regelmäßig die höchsten Fernseh-Einschaltquoten des Jahres.

Mehr als 800 Millionen Sport-Fans verfolgen jedes Jahr das NFL-Finale. Zur allgemeinen Beliebtheit des Super Bowls trägt nicht nur das Endspiel an sich bei, sondern auch die begleitenden Festivitäten rund um das Sportereignis. Als besonderes Highlight gilt die Halbzeitpause, in der Jahr für Jahr spektakuläre Aufführungen geboten werden, darunter vor allem musikalische Darbietungen bekannter Künstler und Künstlerinnen.

Das Endspiel und die dazugehörigen Shows werden gemeinhin gerne als "Super Bowl Sunday" bezeichnet. Mittlerweile hat dieser in den USA längst den Status eines inoffiziellen, nationalen Feiertages erreicht. Amtierende Super-Bowl-Sieger sind übrigens die Kansas City Chiefs. Im Februar 2023 setzen sie sich im NFL-Endspiel gegen die Philadelphia Eagles durch.

Wann genau der Super Bowl 2024 stattfindet, wo das Event übertragen wird, welche Teams spielen und wie das Programm in der Halbzeit aussieht, erfahren Sie hier im Artikel.

Kick-off beim Super Bowl 2024: Wann und wo findet das NFL-Endspiel statt?

Der 58. Super Bowl, auch bekannt als "Super Bowl LVIII", findet in den USA am 11. Februar 2024 statt. In Deutschland können Zuschauer in der Nacht von Sonntag, den 11. Februar, auf Montag, den 12. Februar einschalten. Die Gesamtdauer des Endspiels beträgt ungefähr vier bis fünf Stunden, wobei der Kick-off am Montagmorgen um 0.30 Uhr erfolgt.

Der Austragungsort des Super Bowl 2024 ist das Allegiant Stadium im US-Bundesstaat Nevada. Das Stadion dient normalerweise als Heimspielstätte der Las Vegas Raiders und bietet Platz für bis zu 72.000 Fans. Dies ist das erste Mal, dass das Allegiant Stadium Gastgeber für das Mega-Event ist, allerdings wurde es auch erst im Juli 2020 eröffnet.

Super Bowl 2024: Kansas City Chiefs @ San Francisco 49ers

Am 11. Februar 2024 wird der Super Bowl um die begehrte Vince-Lombardi-Trophy, den prestigeträchtigen Titel der National Football League (NFL), zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers ausgetragen. Die Saison begann im September 2023 mit 32 Teams, die alle auf das Ziel aus waren, die begehrte Trophäe ihr eigen nennen zu dürfen. Nach der regulären Spielzeit mit achtzehn Spieltagen qualifizierten sich die besten 14 Teams für die Playoffs, die K.o.-Runde der NFL.

In den Playoffs spielen sieben Mannschaften aus der AFC- und sieben aus der NFC-Conference in drei Runden, um das beste Team jeder Conference zu ermitteln. Diese Teams treffen dann im Super Bowl aufeinander. Dieses Jahr sicherten sich die Kansas City Chiefs im AFC-Finale einen 17:10-Sieg gegen die Baltimore Ravens, während die San Francisco 49ers die Detroit Lions mit einem knappen 34:31 besiegten.

Somit kommt es zu einer Revanche aus dem Super Bowl 2020, in dem beide Teams bereits im Finale standen und die Chiefs damals mit einem 31:20-Sieg in Miami triumphierten. Für die 49ers bietet sich neben der Chance auf Revanche für 2020 die Möglichkeit, ihren insgesamt sechsten Super-Bowl-Titel zu gewinnen, während ein Sieg für die Chiefs ihren vierten Erfolg im Super Bowl bedeuten würde.

In den Reihen der Kansas City Chiefs sticht vor allem Quarterback Patrick Mahomes als führende Kraft hervor, unterstützt von Tight End Travis Kelce, der nicht nur auf dem Spielfeld glänzt, sondern auch als fester Freund von Pop-Ikone Taylor Swift für Aufmerksamkeit sorgt. Auf der Seite der San Francisco 49ers ragt Quarterback Brock Purdy als unverhoffter Star hervor. Ebenso trägt der wohl rechtzeitig genesene Wide Receiver Deebo Samuel maßgeblich zum Erfolg der 49ers bei.

Übertragung des Super Bowl 2024 live im Free-TV und Stream auf RTL

Die Übertragung der NFL-Saison 2023/24 läuft live beim Streamingdienst DAZN und im Free-TV bei RTL. Der Sender zeigt in dieser Saison bis zu 80 Live-Übertragungen der NFL im deutschen Fernsehen - darunter fällt nun auch der Super Bowl 2024. Das Sportereignis wird demnach live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. Darüber hinaus werden alle Spiele der NFL wie immer im kostenpflichtigen NFL Game Pass übertragen. Dieser kann exklusiv über DAZN gebucht werden. Außerdem läuft das Spiel auch bei RTL+ online im Live-Stream. Die Berichterstattung zum Super Bowl findet bei beiden Anbietern ungefähr eine Stunde vor Kick-off an, also am 11. Februar 2024 ab 23.15 Uhr.

Super Bowl Halftime-Show 2024: Wer tritt in der Halbzeit auf?

Wie jedes Jahr liegt auch beim Super Bowl 2024 ein besonderer Fokus auf der legendären, 15-minütigen Halftime-Show. In der Vergangenheit traten dabei Megastars wie Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Shakira, Jennifer Lopez oder zuletzt Rihanna auf. Außerdem gab es schon des Öfteren Überraschungsauftritte von weiteren Künstlern. Beim NFL-Finale im Februar 2024 wird R&B-Star Usher der Hauptkünstler der Halftime Show sein. Das gab die NFL bereits im September bekannt. Für den mehrfachen Grammy-Preisträger ist es das erste Mal, dass er auf der Bühne des Super Bowl alleine performen wird.

Der 45-jährige Künstler, der sowohl als Schauspieler als auch als mehrfacher Grammy-Preisträger bekannt ist, wird während des Super Bowl seine größten Hits wie "Yeah!", "DJ Got Us Fallin' In Love" und "U Remind Me" performen. Zusätzlich plant er, sein neues Album mit dem Titel "Coming Home" am selben Tag zu veröffentlichen.

Des Weiteren wird es am Tag des Super Bowls eine besondere Pre-Game-Show geben, die offiziell als "Super Bowl LVIII TikTok Tailgate" betitelt wird. Als Headliner tritt Gwen Stefani auf. Außerdem soll DJ "Tiesto" vor und während des Spiels mit seinem DJ-Set für Stimmung sorgen. Der Rapper Post Malone wird die inoffizielle Nationalhymne "America the Beautiful" performen.