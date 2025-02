Super Bowl 2025: Philadelphia verdirbt die Krönungsparty der Kansas City Chiefs

Statt einem historischen dritten Titel erlebten die Kansas City Chiefs im Super Bowl 2025 in Superdome von New Orleans gegen die Philadelphia Eagles eine historische Pleite. Mit 40:22 unterlagen die „Häuptlinge“ - wobei das Ergebnis dem Leistungsunterschied noch schmeichelt. Die Eagles waren klar überlegen, nahmen Revanche für die Final-Niederlage vor zwei Jahren und erlaubten den Chiefs erst am Ende ein paar Punkte.

Die 59. Ausgabe des NFL-Finalspiels widersetzte sich schon in den ersten Halbzeit sämtlichen Erwartungen: Die große Three-Peat-Show der Kansas City Chiefs um das schier unaufhaltsame Duo Patrick Mahomes und Travis Kelce blieb aus. Und auf Philadelphias Seite fand der herausragende Ballträger Saquon Barkley keine Lücke in der Verteidigung der Chiefs.

Die große Show der Halbzeit lieferte die Abwehrreihe der Eagles ab: Es ist lange her, dass ein Team die Offensive der Chiefs derart am Wickel hatte. Die Verteidiger ließen Patrick Mahomes keine Gelegenheit, einen Rhythmus zu finden. Sie jagten den Chiefs-Spielmacher über das Feld, brachten ihn dreimal mit Raumverlust zu Boden, ließen keinen einzigen Punkt zu und fingen zwei seiner Pässe ab. Eine dieser Interceptions trug Cooper DeJean an seinem Geburtstag zum Touchdown in die Endzone. Für Mahomes war es die schlechteste Halbzeit seiner Karriere.

Super Bowl 2025: Abwehr der Philadelphia Eagles setzt Mahomes unter Dauerdruck

Besonderes Geburtstagsgeschenk: Cooper DeJean (33) feiert seinen Touchdown nach einer Interception.

Auf der anderen Seite lieferte die Abwehr der Chiefs eine herausragende Leistung gegen Saquon Barkley und fing einen Pass von Eagles-Spielmacher Jalen Hurts ab. Doch weil Kansas Citys Angriff quasi nicht stattfand, blieb das lediglich Schadensbegrenzung. Abgesehen von dem Fehlpass spielte Hurts eine tadellose erste Hälfte. Er lief den Ball aus kurzer Distanz selbst in die Endzone und bediente AJ Brown mit einem Touchdown-Pass zum Halbzeitstand von 24:0. Für

Optisch spannende Halbzeitshow von Kendrick Lamar im Super Bowl in New Orleans

Hiphop-Superstar Kendrick Lamar lieferte in der Halbzeit des NFL-Finales eine optisch spannende Show mit großartig choreografierten Tanzeinlagen. Den von den Fans von Pop-Queen Taylor Swift erhoffen Gastauftritt gab es nicht. Dafür traten Sängerin SZA auf und Schauspieler Samuel L. Jackson. Für Menschen ohne gesteigerte Leidenschaft für Rap dürfte es allerdings eine der weniger eingängigen Darbietungen der vergangenen Jahre gewesen sein.

Kendrick Lamar tritt in der Halbzeitpause auf.

Die Hoffnungen der Chiefs-Fans auf eine Wunderheilung ihres Teams und ein Comeback zerschlugen sich sehr schnell. Im ersten Angriffszug schnappten die Verteidiger Mahomes zweimal, ehe er Raumgewinn erzielen konnte. Den zweiten Angriff stoppten die Eagles noch vor der Mittellinie. Auf der anderen Seite legten die Eagles mit einem Field Goal und einem starken Pass von Hurts auf DeVonta Smith zum Touchdown weitere zehn Punkte zwischen sich und die Chiefs. Immerhin schafften die Chiefs im dritten Versuch der zweiten Hälfte den Ehrentouchdown per Pass von Patrick Mahomes auf Xavier Worthy. Doch beim Stand von 34:6 kurz vor dem Schlussviertel kam keine Spannung mehr auf.

Die Philadelphia Eagles bringen den Sieg im Super Bowl souverän über die Zeit

Die Eagles erlaubten den Chiefs keine Rückkehr ins Spiel. Jalen Hurts orchestrierte den Angriff sicher und ohne Experimente. Kicker Jake Elliott erhöhte mit seinem dritten Field Goal auf 37:6. Philadelphias Verteidigung setzte die Demontage von Patrick Mahomes fort. Erneut setzten sie den Spielmacher unter Druck und schlugen ihm den Ball aus der Hand. Statt eines triumphalen Aufstiegs in die Geschichte seines Sports erlebte der Chiefs-Superstar einen absoluten Alptraum-Abend.

Die Fans der Kansas City Chiefs erlebten in New Orleans einen grauenhaften Abend ihres Teams.

Drei Minuten vor dem Ende stand der Sieg der Eagles fest. Trainer Nick Sirianni bekam die traditionelle Gatorade-Dusche und während das Spiel austrudelte, feierten die Spieler und Trainer den Triumph. Patrick Mahomes pfefferte noch einen spektakulären Touchdown-Pass von der Mittellinie auf Xavier Worthy. Mehr als Ergebniskosmetik war das aber nicht mehr - 40:22 lautete der Endstand. Eagles-Spielmacher Jalen Hurts wurde zum wertvollsten Spielers des Finales gewählt.