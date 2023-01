Der Super Bowl: Bisherige Gewinner und Endspiel-Ergebnisse

Der Super Bowl ist ein Sportereignis, auf das in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar die ganze Welt blickt. Doch wer hat in den letzten Jahren gewonnen? Alle Infos rund um bisherige Gewinner und Endspiel-Ergebnisse vom Super Bowl finden sie hier.

Der Super Bowl geht 2023 in die nächste Runde. Das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League (NFL) zählt zu Amerikas größten Sport-Events und auch der Rest der Welt schaut jedes Jahr gespannt zu. Bekannt ist das Sportereignis auch für die spektakulären Halbzeit-Shows, in denen Jahr für Jahr die größten Stars aus Musik- und Showgeschäft einen fulminanten Auftritt hinlegen. 2022 standen zum Beispiel Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige und 50 Cent gemeinsam auf der Bühne.

Doch welche Teams haben eigentlich den Super Bowl in den vergangenen Jahren gewonnen? Welche Endspiel-Ergebnisse gab es? Einen Überblick über Gewinner und Ergebnisse des Super Bowls haben wie hier für Sie zusammengestellt.

Super Bowl: Das sind die Gewinner der vergangenen Jahre

Jahr Gewinner-Team 2022 Los Angeles Rams 2021 Tampa Bay Buccaneers 2020 Kansas City Chiefs 2019 New England Patriots 2018 Philadelphia Eagles 2016 Denver Broncos 2015 New England Patriots 2014 Seattle Seahawks 2013 Baltimore Ravens 2012 New York Giants 2011 Green Bay Packers 2010 New Orleans Saints 2009 Pittsburgh Steelers 2008 New York Giants 2007 Indianapolis Colts 2006 Pittsburgh Steelers 2005 New England Patriots 2004 New England Patriots 2003 Tampa Bay Buccaneers 2002 New England Patriots 2001 Baltimore Ravens 2000 St. Louis Rams 1999 Denver Broncos 1998 Denver Broncos 1997 Green Bay Packers 1996 Dallas Cowboys 1995 San Francisco 49ers 1994 Dallas Cowboys 1993 Dallas Cowboys 1992 Washington Redskins 1991 New York Giants 1990 San Francisco 49ers 1989 San Francisco 49ers 1988 Washington Redskins 1987 New York Giants 1986 Chicago Bears 1985 San Francisco 49ers 1984 Los Angeles Raiders 1983 Washington Redskins 1982 San Francisco 49ers 1981 Oakland Raiders 1980 Pittsburgh Steelers 1979 Pittsburgh Steelers 1978 Dallas Cowboys 1977 Oakland Raiders 1976 Pittsburgh Steelers 1975 Pittsburgh Steelers 1974 Miami Dolphins 1973 Miami Dolphins 1972 Dallas Cowboys 1971 Baltimore Colts 1970 Kansas City Chiefs 1969 New York Jets 1968 Green Bay Packers 1967 Green Bay Packers

Die stärksten Teams mit jeweils insgesamt sechs Super-Bowl-Titeln sind die "Pittsburgh Steelers" und die "New England Patriots". Die "Dallas Cowboys" haben fünf Mal gewonnen, ebenso die "San Francisco 49ers". Vier Siege konnten bisher die "Green Bay Packers" und die "New York Giants" nach Hause holen. Drei Mal als Gewinner hervor gingen die "Denver Broncos", die "Oakland/Los Angeles/Las Vegas Raiders" und die "Washington Commanders".

Welche Endspiel-Ergebnisse gab es beim Superbowl bisher?

Jahr Teams Endstand 2022 Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23:20 2021 Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31:9 2020 Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20 2019 New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3 2018 Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 2017 New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 2016 Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10 2015 New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 2014 Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 2013 Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31 2012 New York Giants - New England Patriots 21:17 2011 Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25 2010 New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 2009 Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23 2008 New York Giants New England Patriots 17:14 2007 Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17 2006 Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10 2005 New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21 2004 New England Patriots Carolina Panthers 32:29 2003 Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21 2002 New England Patriots - St. Louis Rams 20:17 2001 Baltimore Ravens New York Giants 34:7 2000 St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16 1999 Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19 1998 Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24 1997 Green Bay Packers - New England Patriots 35:21 1996 Dallas Cowboys - Pittsburgh Steelers 27:17 1995 San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:16 1994 Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13 1993 Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17 1992 Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24 1991 New York Giants - Buffalo Bills 20:19 1990 San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10 1989 San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16 1988 Washington Redskins - Denver Broncos 42:10 1987 New York Giants - Denver Broncos 39:20 1986 Chicago Bears - New England Patriots 46:10 1985 San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16 1984 Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9 1983 Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17 1982 San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21 1981 Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10 1980 Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19 1979 Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31 1978 Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10 1977 Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14 1976 Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17 1975 Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6 1974 Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7 1973 Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7 1972 Dallas Cowboys - Miami Dolphins : 24:3 1971 Baltimore Colts - Dallas Cowboys: 16.13 1970 Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7 1969 New York Jets - Baltimore Colts 16:7 1968 Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14 1967 Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10

Der erste Super Bowl, wie wir ihn heute kennen, wurde erstmalig 1967 ausgetragen, weshalb dort die Tabelle beginnt. Das NFL-Finale wird aber erst seit 1969 als Super Bowl bezeichnet. Inzwischen ist der Super Bowl Sunday in den Vereinigten Staaten beinahe ein inoffizieller Feiertag.

Seit 2021 findet das Sportereignis jedes Jahr am zweiten Sonntag im Februar statt, so auch im Jahr 2023: am 13. Februar deutsche Zeit ist es so weit. In Arizona spielen die "Kansas City Chiefs" gegen die "Philadelphia Eagles", die sich durch die NFL Play-offs im Football gekämpft haben. (AZ)

