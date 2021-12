Super Bowl LVI: Termine, Übertragung und Infos zum Super Bowl 2022

Am 13. Februar 2022 blicken Fans weltweit auf das Football-Event des Jahres: den Super Bowl LVI, also den 56. Super Bowl. Das letzte Spiel der Saison 2021 findet im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien statt. Alles, was Sie zum Termin, der Übertragung und dem Austragungsort wissen sollten, fassen wir in diesem Artikel zusammen.

Zeitplan und Termine des Super Bowl LVI 2022

Der 56. Super Bowl ist für den 13. Februar 2022 angesetzt. Los geht das Finale der NFL Saison um 18:30 Uhr lokaler Zeit. In Deutschland ist es dann bereits 0:30 Uhr. Das Endspiel läuft also in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar, von Sonntag auf Montag.

Super Bowl 2022: Wichtige Infos auf einen Blick

Am 13. Februar 2022 tritt das beste Team der American Football Conference gegen die Sieger aus der National Football Conference an. Welche Mannschaften das sind, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Wir aktualisieren an dieser Stelle. Hier sehen Sie alle Infos zu Zeitplan, Datum, Austragungsort und Übertragung auf einen Blick:

Wer : offen

: offen Was : Finale der NFL Saison 2021, Super Bowl

: Finale der 2021, Wann : 14. Februar 2022, 0:30 Uhr (deutsche Zeit)

: 14. Februar 2022, 0:30 Uhr (deutsche Zeit) Wo : SoFi Stadium in Inglewood , Kalifornien

: in , Übertragung: im Free-TV auf ProSieben , im Live-Stream bei Ran.de, ProSieben , DAZN

Free-TV oder Stream? Gratis oder kostenpflichtig? Die Übertragung des Super Bowl 22

Der Super Bowl ist für Fans am 13. Februar live und kostenlos bei ProSieben im Free-TV zu sehen. Start der Sendung war im vergangenen Jahr um 22:15 Uhr. Der diesjährige Sendezeitpunkt steht noch nicht final fest. ProSieben MAXX wird voraussichtlich schon um 20:15 Uhr mit dem Countdown beginnen. Außerdem bieten Ran.de, ProSieben, ProSieben Maxx (alle kostenlos) und DAZN Live-Streams an. Wer eine amerikanische Ausstrahlung mit Original-Kommentaren bevorzugt, wird beim NFL League Pass fündig.

Halbzeitshow des 56. Super Bowl

Die Halbzeitshow im Super Bowl ist legendär. Alljährlich treten dort absolute Superstars in der ausverkauften Arena auf. Im Oktober 2021 wurde bekannt, welche Künstlerinnen und Künstler 2022 bei der berühmten Halbzeitshow des Super Bowl auftreten. Auf der Bühne werden Dr. Dre und Eminem stehen, auch Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar werden mit dabei sein.

Inglewood: Austragungsort des Super Bowl 22

Im Jahr 2016 wurde beschlossen, den Austragungsort des Super Bowl LV 2021 nach Inglewood in Kalifornien zu verlegen. Da es jedoch zu Verzögerungen beim Bau des Stadions gekommen war, fand der vergangene Super Bowl in Tampa statt. Erst dieses Jahr wird der Super Bowl 2022 in Inglewood im SoFi Stadium ausgetragen. Hierfür setzte das sonst übliche Bewerbungsverfahren aus. Der Name SoFi ist die Abkürzung des Namens einer Firma, die als Sponsor wirkte. Der komplett privatfinanzierte Football-Stadionkomplex verursachte Kosten von fünf Milliarden US-Dollar und ist damit das momentan teuerste Stadion weltweit. Das SoFi Stadium hat mehr als 70.000 Sitze und ist doppelt so groß wie der Vatikan.

