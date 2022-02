Beim Super Bowl tritt der Jüngling gegen die Dampfwalze an

Die Cincinnati Bengals um ihren Spielmacher Joe Burrow haben sich als Favoritenschreck erwiesen. Im großen Finale könnte die Aufgabe aber etwas zu groß sein.

Mit unmöglichen Missionen kennen sie sich aus in Cincinnati: In jedes ihrer Playoff-Spiele in der nordamerikanischen Football-Liga NFL gingen sie als klarer Außenseiter. Mehrfach sahen sie zur Halbzeit wie der sichere Verlierer aus. Nur um taktisch frisch eingestellt aus der Pause zu kommen, die Spiele zu ihren Gunsten zu drehen und in den Super Bowl, das große Finale, einzuziehen. Die Amerikaner lieben solche "Cinderella-Stories", Bengals-Spielmacher Joe Burrow gilt schon jetzt als der kommende Superstar und legitimer Nachfolger des zurückgetretenen Tom Brady als Bester seiner Zunft. Doch es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Bengals in diesem Finale vom Gegner und Gastgeber Los Angeles Rams noch einmal die Grenzen aufgezeigt bekommen.

Enttäuschungen sind nichts Neues für das Team aus der Industriestadt im Bundesstaat Ohio mit ihren 320.000 Einwohnern: Über Jahrzehnte zeigten sich die "Bengalischen Tiger" als zahnlose Schoßkätzchen. Seit 1991 wartete der Club auf einen Playoff-Sieg. Noch in der Vorsaison reichte es nach einer frühen Verletzung Burrows nur zu einer Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und elf Niederlagen. Doch gemeinsam mit seinem Kumpel aus Uni-Zeiten, Passempfänger Ja'Marr Chase, hat Burrow die Bengals wieder zu einer großen Nummer gemacht. Abseits des Feldes wird Burrow daher schon als der nächste große Siegertyp inszeniert, der immer für einen markigen Spruch gut ist. Gerne gezeigt wird auch ein Video aus Unizeiten, in dem er genüsslich eine Siegeszigarre pafft.

Super Bowl LVI: Überraschen die Bengals mit den LA Rams wieder einen Favoriten?

In den Playoffs hat sich zudem Cheftrainer Zac Taylor einen Ruf als Mann der schnellen Entscheidungen erarbeitet. Mit dem Rücken zur Wand fielen ihm taktische Kniffe ein, die sich als goldrichtig erwiesen. So entzauberte er im Halbfinale selbst die hochgelobte Angriffsreihe der Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes.

Video: SID

Wollen die Bengals im Finale eine Chance haben, wird eine gute Halbzeit aber wohl nicht reichen. Das Problem liegt bei der Offensive Line Cincinnatis: Die hat es bislang nicht geschafft, Burrow konstant vor den gegnerischen Verteidigern zu schützen. Jetzt trifft sie auf eine Abwehrreihe, die mit Leonard Floyd, Von Miller und Superstar Aaron Donald drei extrem kompetente Quarterback-Jäger aufbietet. Im Viertelfinale gegen Tennessee wurde Burrow unglaubliche neunmal zu Boden gebracht, bevor er den Ball loswerden konnte. Im Super Bowl liegt der Rekord bei sieben sogenannten Sacks. Coach Taylor muss sich sehr viel einfallen lassen, sonst wird die Defensivdampfwalze der Rams seinen Jungstar noch deutlich häufiger überrollen. Gelingt das, haben die Bengals eine legitime Siegchance.

Die LA Rams müssen im Super Bowl ihre Anfälligkeit für Fehler abstellen

Denn abgesehen vom angesprochenen Duell sind beide Teams recht ausgeglichen aufgestellt. Los Angeles wartet auch im Angriff mit großen Namen auf: Der erfahrene Spielmacher Matthew Stafford kam vor der Saison von den chronisch erfolglosen Detroit Lions und zeigt nun, dass er mit kompetenten Kollegen eine Mannschaft wirklich zum Erfolg führen kann.

Dazu hat Los Angeles mit Cooper Kupp und Odell Beckham jr. zwei extrem gute Passempfänger. Gezeigt hat sich aber auch, dass die Rams bei aller Klasse immer für einen haarsträubenden Ballverlust gut sind. Die Bengals konnten das in den vorherigen Runden perfekt ausnutzen. Die Rams-Verteidigung bietet mit Passverteidiger Jalen Ramsey einen weiteren Star auf, seine Nebenleute haben aber bei weitem nicht diese Klasse.

Es könnte den Bengals also gelingen, ihrer Stadt den ersten Triumph im Super Bowl zu bringen. Aber eben nur, wenn sie einen Weg finden, die Dampfwalze der Rams zu stoppen. Dass das gelingt, glauben allerdings nur wenige Experten in den USA. So bleibt Cincinnati wieder die Außenseiterrolle. Doch in der fühlen sie sich ja sehr wohl.

Das Spiel beginnt am Montag um 0.30 Uhr und wird live bei Pro7 übertragen. Die Halbzeitshow bestreiten mit Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar fünf Superstars der Hiphop- und R'nB-Musik.