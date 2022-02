Nationalhymne beim Super Bowl 2022: Das ist Sängerin Mickey Guyton

Mickey Guyton wird eine große Ehre zuteil: Beim Super Bowl 2022 darf sie die Nationalhymne der USA singen. Wir zeichnen Ihnen hier ein Porträt der Country-Sängerin.

Die bisher längste Saison in der gesamten Historie der US-amerikanischen Profi-Liga National Football League (NFL) mit ihren 17 Regular-Season-Spielen pro Mannschaft endet heute am 13. Februar 2022 in Los Angeles: Im SoFi Stadium spielen die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams um den 56. Super Bowl. Mit der Ehre, bei diesem Großereignis des Sports die amerikanische Nationalhymne singen zu dürfen, wird diesmal Mickey Guyton ausgezeichnet. Wer ist sie? Hier erfahren Sie es.

Nationalhymne beim Super Bowl 2022: Sängerin Mickey Guyton war schon für den Grammy nominiert

Mickey Guyton wurde am 17. Juni 1983 unter dem Namen Candace Mycale Guyton in Arlington, Texas ( USA) geboren. In ihrer Jugend kam sie mit den unterschiedlichsten Musikrichtungen in Berührung, doch am meisten wurde sie von zeitgenössischer Countrymusik und R&B beeinflusst. Sie war das zweitälteste von vier Kindern der Eheleute Phyllis Ann Roddy and Michael Eugene Guyton. Durch den Job ihres Vaters als Ingenieur zog die Familie öfter um. Da sie in der öffentlichen Schule wiederholt mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert war, besuchte sie schließlich eine Privatschule. Damit hörte das allerdings nicht auf - 2020 sagte sie in einem Interview, dass selbst die besten Freunde ihrer Eltern sie in Bezug auf ihre Hautfarbe dumm angeredet hätten.

Mickey Guyton hat schon als Kind gesungen, beispielsweise im Kirchenchor der Mount Olive Baptist Church in Arlington. Später, als sie das Santa Monica College besuchte, verfeinerte sie ihre Fähigkeiten im Bereich Country Music. Neben ihrem BWL-Studium machte sie Nebenjobs, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen - dazu gehörten auch Auftritte als Background-Sängerin. In Nick Cannons Film "Underclassman" ist sie ebenfalls zu hören.

Video: SID

2011 zog sie nach Tennessee, wo sie später einen Vertrag mit Capitol Records Nashville bekam. 2015 brachte das Label ihre EP "Unbreakable" heraus. 2020 war sie die erste schwarze Frau, die mit "Black like me" als "Best Country Solo Performance" für den Grammy nominiert war. Experten räumen auch ihrem "Remember Her Name" beim Grammy 2022 gute Chancen ein.

Welche Stars außer Mickey Guyton sind beim Super Bowl 2022 dabei?

Neben der Nationalhymne "The Star-Spangled Banner", die vor jedem Sportereignis in den USA erklingt, steht natürlich "America the Beautiful" auf dem Programm des Super Bowl No. 56. Dieser patriotische Song, im vergangenen Jahr von "H.E.R." performt, wird dieses Jahr von Jhené Aiko gesungen. Auch hier präsentiert die NFL also ein bekanntes Gesicht - die 38-jährige Sängerin stand schon mit mehreren Alben oben in den US-R&B-Charts. Im übrigen hat die in Los Angeles geborene Sängerin bei dem bombastischen Sportevent ein echtes Heimspiel.

Und wer tritt in der legendären Halftime-Show auf? In diesem Jahr werden gleich fünf Musikstars die Bühne stürmen - die Rap-Stars Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige werden gemeinsam performen. Im vergangenen Jahr - in Tampa - war der Kanadier "The Weeknd" aufgetreten.