Rihanna: Wie man heutzutage Schwangerschaften bekannt gibt

Rihanna setzt nebenbei hunderte Millionen Menschen von einer Nachricht in Kenntnis. Früher bedurfte es Wunder oder zumindest Zeitungen dafür.

Der Wandel der Zeit, dargestellt anhand der frohesten der frohen Botschaften. Als der Welt vor etwas mehr als 2023 Jahren ein neuer Heiland geboren war, bekam das kaum jemand mit. Sogar die Mutter musste ja zuvor überzeugt werden, dass sie schwanger sei. Weil rund um den Weihnachtstag im Jahre 0 Social Media aus dem Ratsch am Brunnen bestand, behalf sich der Herrgott einer wirkmächtigen Lichtinstallation am Himmelsgewölbe. Stern samt Engel führten Hirten und Könige zur Krippe.

Neuerdings bedarf es derart aufwendiger Bemühungen nicht, um die Zielgruppe von der Erfüllung des ursprünglich mal privaten Glückes wissen zu lassen. Ex-Kicker Bastian Schweinsteiger und Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic teilten vergangene Woche ihr Glück mit der Followerschaft auf Twitterfacebookinstadings. Gratulationen allenthalben.

Einen anderen Weg wählte nun die hinlänglich bekannte Sängerin Rihanna. Zeigte während ihrer Darbietung beim Super Bowl das, was der Boulevard "süßes Geheimnis" nennt und was doch gar kein Geheimnis ist: einen kleinen Babybauch. Das Netz rührseligt vor sich hin ob der Verkündigung der frohen Botschaft. Noch dazu: So kurz vor dem Valentinstag, der ja – Obacht – am Dienstag zu begehen ist. Prinzessin Diana ließ einst den Palast an einem 13. Februar verkünden, dass sie ein Kind erwartet, auf dass das gesamte Königreich – Social Media bestand aus dem Ratsch an der Kühltheke – am Valentinstag aus der Zeitung davon erfuhr.

Was früher der göttliche Stern am Firmament war, ist heute der Super Bowl. Maria heißt Rihanna und der Stall steht vor den Toren Phoenix und bietet über 70.000 Menschen Platz.

