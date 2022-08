"Eine Nummer zu groß": Die Pressestimmen zum Supercup

Die große Überraschung beim Supercup in Helsinki blieb aus. Eintracht Frankfurt unterlag Real Madrid. Die Spanier waren zu stark für den Bundesligisten. Die Pressestimmen zum Spiel.

Es wäre ein schöner Bonus nach dem spektakulären Triumph in Sevilla vor knapp drei Monaten gewesen. Doch der Champions-League-Sieger Real Madrid war dann doch eine Nummer zu groß für den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Die Hessen unterlagen im Spiel um den UEFA-Supercup am Mittwoch in Helsinki mit 0:2 (0:1).

Die erste halbe Stunde hielt die Eintracht sehr gut mit. Als dann aber in der 37. Minute das erste Gegentor durch Ex-Bayern-Profi David Alaba fiel, wurde es schwer für den Bundesligisten. Das zweite Tor für Real Madrid erzielte in der 65. Minute Karim Benzema. Die deutsche und die spanische Presse sind sich nach der Partie einig: Real Madrid hat Eintracht Frankfurt seine Grenzen aufgezeigt.

Pressestimmen zum Supercup: Real Madrid - Eintracht Frankfurt

"Der Champions-League-Sieger ist zu stark für Eintracht Frankfurt. Gegen Real Madrid bemüht sich der Europa-League-Champion, unterliegt im UEFA-Supercup aber verdient. Um in der europäischen Königsklasse zu bestehen, muss der Bundesligist die richtigen Schlüsse aus diesem Abend ziehen." - n.tv

"Am Ende war Real Madrid für Eintracht Frankfurt im Supercup eine Nummer zu groß. Die SGE legte zwar einen leidenschaftlichen Auftritt in Helsinki hin, musste aber nach rund einer halben Stunde die Klasse der Königlichen anerkennen." - kicker

"Eintracht Frankfurt unterliegt Real Madrid im Europäischen Supercup. Dem Team von Oliver Glasner werden die Grenzen aufgezeigt." - Sport1

"Abgezockt, cool, dominant: Champions-League-Sieger Real Madrid zeigte beim 2:0 im Supercup gegen Eintracht Frankfurt seine Klasse. Der Europa-League-Gewinner spielte anfangs stark mit, war am Ende aber chancenlos." - Spiegel

"Der Champions-League-Sieger ist zu stark für den Gewinner der Europa League: Real Madrid holt in Helsinki den Supercup. Die Eintracht zeigt sich nach dem Debakel gegen den FC Bayern aber verbessert." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"85 Tage nach dem Triumph in der Europa League (6:5 n.E.) geht der Uefa-Supercup gegen Real Madrid in Helsinki mit 0:2 verloren. Nach der 1:6-Klatsche zum Liga-Auftakt gegen Bayern sorgt ausgerechnet der Ex-Münchner David Alaba (30) für den Eintracht-K.o.!" - Bild

"Die erneute Sensation auf europäischer Bühne blieb am Mittwochabend in Helsinki aus. Trotz frenetischer Unterstützung des eigenen Anhangs, musste sich Eintracht Frankfurt im Duell mit Champions-League-Sieger Real Madrid um den UEFA Supercup 0:2 geschlagen geben." - Eurosport

Supercup: Pressestimmen aus Spanien

"Real, von Courtois bis Vinicius, setzt sich fest und nüchtern gegen die Eintracht durch und gewinnt den fünften europäischen Supercup, den 98. offiziellen Titel." - El País

"Real Madrid lebt eine himmlische Routine, gegen die kein Rivale Abhilfe findet. Der amtierende Meister der Champions League setzte seinen Weg in Helsinki mit seinem fünften europäischen Supercup gegen eine Eintracht (2:0) fort, die ähnliche Qualen erlebte wie andere Opfer." - El Mundo

"Real Madrid ist immer noch der König von Europa. In Autoritätsausübung holte er den Superpokal, der als selbstverständlich galt, aber auf dem Platz gewonnen werden musste." - Marca