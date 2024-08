Surfen bei Olympia 2024: Zeitplan, Ort und Übertragung im TV & Stream

Die Surfwettbewerbe der Olympischen Spiele 2024 in Paris fanden an vier Tagen innerhalb eines 10-tägigen Zeitfensters vom 27. Juli bis 4. August statt. Austragungsort war der legendäre Surfspot Teahupo'o auf Tahiti, der für seine spektakulären Wellen bekannt ist. Hier messen sich regelmäßig die besten Surferinnen und Surfer der Welt.

Surfen hat eine lange Geschichte und wurde durch den Hawaiianer Duke Kahanamoku, einen dreimaligen Olympiasieger im Schwimmen, populär. Seit seiner Einführung bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hat Surfen nun einen festen Platz im olympischen Programm gefunden.

Alle weiteren wichtigen Infos rund um Übertragung und Zeitplan bei den Olympischen Spielen 2024 finden Sie hier im Artikel.

Olympia 2024: Zeitplan und Termine der Surfwettkämpfe

Die Surfwettkämpfe der Olympischen Spiele 2024 fanden zwischen dem 27. Juli und dem 31. Juli statt. Bei wetterbedingten Verschiebungen sind "Reserve-Tage" bis zum 4. August eingeplant. Aufgrund des zwölfstündigen Zeitunterschieds zu Paris werden einige Runden in Tahiti erst zu später Stunde europäischer Zeit ausgetragen. Hier ist der genaue Zeitplan:

Samstag, 27. Juli

19.00 Uhr - Herren Runde 1

23.48 Uhr - Damen Runde 1

Sonntag, 28. Juli

19.00 Uhr - Damen Runde 2

23.48 Uhr - Herren Runde 2

Montag, 29. Juli

19.00 Uhr - Herren Runde 3

23.48 Uhr - Damen Runde 3

Dienstag, 30. Juli

19.00 Uhr - Herren Viertelfinale

21.24 Uhr - Damen Viertelfinale

23.48 Uhr - Herren Halbfinale

Mittwoch, 31. Juli

01.00 Uhr - Damen Halbfinale

02.12 Uhr - Herren Platz 3

02.53 Uhr - Damen Platz 3

03.34 Uhr - Herren Finale

04.15 Uhr - Damen Finale

19.00 Uhr - Reserve-Tag

Donnerstag, 01. August

19.00 Uhr - Reserve-Tag

Freitag, 02. August

19.00 Uhr - Reserve-Tag

Samstag, 03. August

19.00 Uhr - Reserve-Tag

Sonntag, 04. August

19.00 Uhr - Reserve-Tag

Die Surfwettbewerbe bestehen aus mehreren Runden, bei denen Athletinnen und Athleten ihre besten Tricks beim Wellenreiten zeigen. Fünf Richter bewerten die Läufe basierend auf der Vielfalt, Art und Schwierigkeit der Tricks sowie der Geschwindigkeit, Kraft und dem Flow der Surfer. Bei den Olympischen Spielen werden Shortboards verwendet, die sich durch ihre Wendigkeit und Schnelligkeit auszeichnen.

Warum Teahupo'o und nicht Paris?

Die Entscheidung, die Surfwettbewerbe in Teahupo'o auf Tahiti auszutragen, wurde getroffen, um die besten Bedingungen für die Athleten zu gewährleisten. Denn Teahupo'o ist weltweit für seine großen und kraftvollen Wellen bekannt, die für die besten Wettkämpfe sorgen sollen. Zudem bietet Paris selbst keine natürlichen Surfbedingungen. Die Austragung der Surfwettbewerbe auf Tahiti statt an der französischen Atlantikküste spiegelt den Wunsch wider, die Spiele in ganz Frankreich zu vertreten und die Vielfalt der französischen Überseegebiete zu präsentieren.

Surfen bei Olympia 2024: Übertragung live im TV und Stream

Die Übertragung der Olympischen Spiele 2024 gestaltet sich folgendermaßen: Warner Bros. Discovery hat die Übertragungsrechte für Olympia erworben. Eurosport 1 wird online und im Free-TV alle Wettkämpfe, einschließlich der Surfwettbewerbe, ausstrahlen. Eurosport 2 und DAZN zeigen gegen ein Abo noch mehr Wettkämpfe. Die Wettkämpfe werden im Free-TV aber nur als Zusammenfassung oder Teilausschnitt gezeigt. In voller Länge werden die Entscheidungen im Surfen über den Live-Stream der Sportschau übertragen.

Zusätzlich dazu kann die Sportart auch im Live-Stream auf discovery+ verfolgt werden. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das ab 3,99 Euro pro Monat erhältlich ist.