SV Atlas Delmenhorst – Borussia Mönchengladbach live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2025/26

Die Saison 2025/26 startet laut Spielplan des DFB-Pokals im August 2025 und endet mit dem Finale am 23. Mai 2026 im Olympiastadion in Berlin. Am Wettbewerb nehmen 64 Teams teil – darunter alle Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga, die vier bestplatzierten Drittligisten sowie 24 Landespokalsieger. Gespielt wird im klassischen K.-o.-System, bei dem sich die Sieger jeweils in einer Partie durchsetzen müssen. Ab dem Achtelfinale kommt der Videoassistent zum Einsatz. In der Vorsaison gewann der VfB Stuttgart den Titel durch ein 4:2 im Finale gegen Drittligisten Arminia Bielefeld. Die Arminia war der vierte Drittligist in einem DFB-Pokalfinale und traf als erster unterklassiger Finalist überhaupt ins Tor. Der Pokalsieger qualifiziert sich für die Gruppenphase der Europa League 2026/27.

Wann läuft das Spiel SV Atlas Delmenhorst gegen Borussia Mönchengladbach? Gibt es eine Übertragung im Free-TV? Und wie ist die Spielbilanz der beiden Teams? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um das Spiel finden Sie hier.

Atlas Delmenhorst – Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Das erste Wochenende der ersten Runde im DFB-Pokal 2025/26 umfasst Partien vom 15. bis 18. August. Im Rahmen dieser ersten Runde treffen der Oberligist SV Atlas Delmenhorst und der Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Sonntag, dem 17. August 2025, aufeinander. Anstoß ist um 15.30 Uhr im Oldenburger Marschwegstadion.

Delmenhorst gegen Mönchengladbach live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Bei der Übertragung des DFB-Pokals 2025/26 hat sich nichts geändert. Seit der Saison 2022/23 liegen die exklusiven Live-Rechte beim Pay-TV-Sender Sky, der auch in dieser Spielzeit alle 63 Spiele in voller Länge überträgt. Die Partien sind sowohl im klassischen Fernsehen als auch über den Streamingdienst WOW abrufbar. Wer alle Spiele live sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement. Dieses kostet im Jahresabo, Stand Juli 2025 rund 25 Euro pro Monat.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dürfen pro Saison bis zu 15 ausgewählte Spiele im Free-TV übertragen. Dazu gehören das Finale sowie die beiden Halbfinals. In den vorherigen Runden werden in der Regel mindestens zwei Begegnungen pro Runde frei empfangbar ausgestrahlt. Welche Spiele konkret gezeigt werden, entscheidet sich jeweils im Verlauf des Wettbewerbs.

Folgende Infos sind zum Spiel Delmenhorst gegen Mönchengladbach bekannt:

Spiel: SV Atlas Delmenhorst – Borussia Mönchengladbach (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: 17. August 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Marschwegstadion in Oldenburg

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

SV Atlas Delmenhorst – Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

SV Atlas Delmenhorst und Borussia Mönchengladbach treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte aufeinander. Das bislang einzige Duell fand vor über 40 Jahren statt. Damals setzte sich Mönchengladbach mit 6:1 deutlich durch. Seitdem kam es zu keinem weiteren Spiel zwischen beiden Vereinen. Aus diesem Aufeinandertreffen lässt sich keine Teambilanz ableiten. Klar ist jedoch, dass beide Mannschaften derzeit in ganz unterschiedlichen Ligen spielen.

SV Atlas Delmenhorst spielt in der Oberliga Niedersachsen und belegt aktuell den dritten Tabellenplatz. Bereits in der Saison 2024/25 erreichte die Mannschaft Rang drei, mit 59 Punkten. Zum Abschluss der Spielzeit sicherte sich Atlas den Niedersachsenpokal durch einen 2:1-Sieg im Finale gegen den BSV SW Rehden und qualifizierte sich damit für die erste Runde des DFB-Pokals. In den letzten zehn Pflicht- und Testspielen zeigte das Team eine stabile Form und gewann acht Partien. Niederlagen gab es gegen Hildesheim und Jeddeloh II.

Borussia Mönchengladbach belegte in der Bundesliga-Saison 2024/25 den zehnten Platz. Der Verein kam dabei auf 13 Siege, 6 Unentschieden und 15 Niederlagen. Zur Vorbereitung auf die neue Saison spielen die Gladbacher unter anderem gegen Nürnberg, Valencia und den FC Brentford.