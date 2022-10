Darmstadt - Gladbach im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im Free-TV oder Stream

Der SV Darmstadt trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 auf Borussia Mönchengladbach. Wir haben einen Live-Ticker sowie alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream, zum Termin und zum Sender für Sie.

Im DFB-Pokal 22/23 steht die zweite Runde an, was bedeutet, dass bereits 32 der insgesamt 64 angetretenen Mannschaften ausgeschieden sind. Natürlich bedeutet das auch, dass sowohl der SV Darmstadt als auch Borussia Mönchengladbach ihre Spiele in Runde eins gewonnen haben. Darmstadt traf in der ersten Runde auf den FC Ingolstadt 04 und gewann mit 3:0, während Bundesligist Mönchengladbach es mit dem SV Oberachern aus der Oberliga Baden-Württemberg aufnehmen musste. Der enorme Klassenunterschied spiegelt sich auch im Ergebnis wider: Gladbach gewann mit 9:1.

Wann findet das Spiel zwischen dem SV Darmstadt und Borussia Mönchengladbach statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie einen Live-Ticker und alle Infos haben wir hier für Sie.

Darmstadt - Gladbach im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut dem DFB-Pokal 22/23 Spielplan findet das Spiel zwischen dem SV Darmstadt und Mönchengladbach am Dienstag, dem 18. Oktober 2022 statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

SV Darmstadt gegen Borussia Mönchengladbach live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Einige ausgewählte Spiele im DFB-Pokal 22/23 gibt es auch im Free-TV zu sehen. Dazu gehört das Spiel zwischen Darmstadt und Mönchengladbach. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im Überblick:

Spiel: SV Darmstadt - Borussia Mönchengladbach , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 18. Oktober 2022

Dienstag, 18. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Merck-Stadion am Böllenfalltor, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky, ARD

Genau wie die Übertragung im Fernsehen ist auch der Live-Stream der ARD gebührenfinanziert und kann daher im gesamten Bundesgebiet ohne Zusatzkosten abgerufen werden.

DFB-Pokal 2022/23: Darmstadt vs. Gladbach live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Unser Datencenter hat alle wichtigen Infos zum DFB-Pokal 22/23 für Sie. Hier können Sie das Spiel zwischen Darmstadt und Gladbach im Live-Ticker verfolgen, der Sie über alle Tore, Karten und Auswechslungen informiert und außerdem die Highlights des Spiels als Kommentar liefert.

Übertragung: Läuft Darmstadt gegen Gladbach live auf Sky oder im Free-TV im ZDF oder der ARD?

Die Übertragung des DFB-Pokals 22/23 übernimmt für alle Spiele der Pay-TV-Sender Sky, wobei es aber auch einige ausgewählte Partien im Free-TV im ZDF oder in der ARD zu sehen gibt. In der zweiten Runde des Turniers zeigen sowohl die ARD als auch das ZDF jeweils eine Begegnung. Später gibt es dann immer mehr Partien auch im Free-TV zu sehen. Beide Halbfinal-Partien und das Finale am 3. Juni 2023 im Free-TV übertragen - für die späteren Begegnungen steht bisher jedoch noch nicht fest, welche Spiele die ARD und welche Partien das ZDF zeigen wird.

Wenn es ein DFB-Pokal-Spiel im Free-TV zu sehen gibt, können Sie es auch online entweder im Live-Stream der ARD oder im Live-Stream des ZDF verfolgen.

Darmstadt und Gladbach im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Bisher sind sich der SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach neun Mal auf dem Fußballplatz begegnet. Das letzte Spiel zwischen den beiden Mannschaften liegt allerdings schon mehr als fünf Jahre zurück. Damals trennten sich Darmstadt und Gladbach mit einem 2:2 Unentschieden. In der Gesamtstatistik hat Gladbach die Nase vorn: Vier Mal gewann die Fohlenelf, während Darmstadt nur zwei Mal siegreich vom Platz ging. Zwei mal gingen die Begegnungen Unentschieden aus.

Wichtige Infos zu beiden Mannschaften finden Sie hier:

SV Darmstadt 98

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Torsten Liebknecht

Stadion: Merck-Stadion am Böllenfalltor

Borussia Mönchengladbach