SV Meppen - Hamburger SV im DFB-Pokal: Termin, Uhrzeit und Übertragung

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der SV Meppen in diesem Jahr auf den Hamburger SV, so hat das Los es entschieden. Es gehört zum System des Pokals, dass, zumindest in Runde 1, Mannschaften aus der 1. oder 2. Bundesliga gegen Amateurmannschaften zu recht ungleich anmutenden Duellen antreten. Der SV spielt aktuell in der Regionalliga Nord, wobei das nicht immer der Fall war: Zwischen 1987 und 1998 war der Verein durchgehend in der 2. Bundesliga vertreten. Nachdem die Meppener zwischen 2017 und 2023 in der 3. Liga gespielt hatten, stiegen sie im vergangenen Jahr in die Regionalliga Nord ab.

In der Favoritenrolle ist deshalb klar der Hamburger SV, der aktuell in der 2. Bundesliga spielt und bis 2018 durchgehend in der 1. Bundesliga vertreten war. Aber die Hamburger sind auch bereits 13 Mal in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden – ein Weiterkommen ist als auch für sie nicht sicher.

Wann genau findet das Spiel zwischen dem SV Meppen und dem HSV im DFB-Pokal statt? Wie und wo kann man es ansehen? Und gibt es eine Free-TV-Übertragung? Im Folgenden finden Sie alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie im TV und Stream.

SV Meppen – Hamburger SV im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Im Spielplan des DFB-Pokals 24/25 ist festgelegt: Die Begegnung zwischen dem SV Meppen und dem HSV findet am Sonntag, dem 18. August 2024, statt. Der Anpfiff ist auf 18 Uhr terminiert. Ort des Duells ist die Hänsch-Arena in Meppen im niedersächsischen Landkreis Emsland. In der Heimspielstätte des SV Meppen finden rund 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz.

Parallel zum DFB-Pokal läuft auch der reguläre Ligabetrieb an. Der Spielplan der 2. Liga verrät, dass die Mannschaften der zweitbesten deutschen Fußballliga – und daher auch der HSV – bereits am 2. August 2024 in die neue Saison gestartet sind. Auch die Übertragung der 2. Liga kann man seitdem wieder im TV verfolgen. Die Regionalliga Nord war noch etwas früher dran: Hier ist der Ligabetrieb bereits am 26. Juli 2024 wieder angelaufen.

Sportverein Meppen gegen den HSV live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Für die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 des DFB-Pokals ist, wie bereits in der vergangenen Saison, der Bezahlsender Sky gemeinsam mit den beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF verantwortlich. Der größere Teil der Übertragungsrechte liegt dabei allerdings bei Sky, weshalb der Anbieter alle 63 Pokal-Spiele zeigt, während bei ARD und ZDF lediglich 15 ausgewählt Begegnung zu sehen sind. Dazu gehören die beiden Halbfinals und das Finale in Berlin am 24. Mai 2025, aber auch vier Spiele der ersten Runde sind kostenlos bei den Öffentlich-rechtlichen zu sehen – die Partie zwischen dem SV Meppen und dem Hamburger SV gehört allerdings nicht dazu. Sie ist also lediglich bei Sky im TV und Stream zu sehen.

Wer den DFB-Pokal bei Sky verfolgen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Mit dem Sportpaket kann man beispielsweise alle Pokal-Spiele sowie weitere Sportarten wie Tennis und Formel 1 ansehen. Dafür werden aktuell 20 Euro im Monat fällig. Noch bis zur Spielzeit 2025/26 teilen sich Sky, ARD und ZDF laut DFB die Übertragungsrechte für den Pokal.

Hier gibt es noch einmal alle Informationen zur Begegnung zwischen dem SV Meppen und dem HSV in der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/25 in der Übersicht:

Datum: 18. August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Hänsch-Arena, Meppen

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

SV Meppen vs. Hamburger SV im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

In einem offiziellen Liga- oder Pokalspiel sind der SV Meppen und der Hamburger SV sich bisher nicht begegnet. Das einzige Aufeinandertreffen war bisher laut weltfussball.de ein Freundschaftsspiel im Jahr 2018. Damals verloren die Meppener zu Hause 1:2 gegen den HSV. Aus dieser Bilanz lässt sich also keine fundierte Prognose für die Begegnung im DFB-Pokal am 18. August 2024 ableiten, wobei natürlich die Vermutung nahe liegt, dass der HSV als höherklassiger Verein die besseren Karten hat.

Noch dazu haben die Hamburger bereits einiges an Pokal-Erfahrung gesammelt: Laut transfermarkt.de nimmt der HSV in der Saison 2024/25 zum 74. Mal an dem Wettbewerb teil. Sechsmal standen die Hamburger bereits im Pokalfinale, dreimal davon konnten sie die goldene Trophäe auch mit nach Hause nehmen. Der letzte Sieg ist allerdings bereits 37 Jahre her: 1987 besiegte der HSV im Finalspiel die Stuttgarter Kickers mit 3:1. In der vergangenen Saison schied der HSV dagegen bereits im Achtelfinale gegen Hertha BSC aus.

Der SV Meppen hat bisher 17 Mal am DFB-Pokal teilgenommen. Dreimal hat es bislang für einen Einzug ins Achtelfinale gereicht, zuletzt war das in der Saison 1997/98 der Fall. Die jüngste Pokalteilnahme war im Jahr 2021, dort schieden die Meppener in der ersten Runde gegen Hertha BSC aus.