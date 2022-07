SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung

Im DFB-Pokal 2022/23 läuft die Partie SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach live im TV und Stream. Auch gratis im Free-TV? Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker finden Sie hier.

Der DFB-Pokal 2022/23 wird die 80. Austragung des Turniers sein. Start ist am 29. Juli 2022, das Finale steigt am 3. Juni 2023 – selbstverständlich im Berliner Olympiastadion. Alle Vereine der Bundesliga und der zweiten Liga sind dabei, aber neben den Riesen gehen auch vermeintliche Winzlinge an den Start – wie beispielsweise der SV Oberachern. Die Männer aus dem Schwarzwald treffen auf Borussia Mönchengladbach und müssen dazu gleich in ein fremdes Stadion umziehen – der Sportplatz am Waldsee mit seinen mageren 1500 Stehplätzen ist einfach nicht pokaltauglich.

Hier finden Sie alles Wichtige zum Spiel zwischen dem SV Oberachern und Borussia Mönchengladbach: Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung im TV oder Stream und Infos zur bisherigen Bilanz der beiden Vereine. Außerdem gibt es einen Liveticker, der Sie in Echtzeit auf dem Laufenden hält.

SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Die Gladbacher sind am Sonntag, 31.07.2022, beim SV Oberachern zu Gast. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

SV Oberachern gegen Borussia Mönchengladbach im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Die Partie SV Oberachern gegen Borussia Mönchengladbach wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Hier finden Sie alle Eckdaten im Überblick:

Spiel: SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Sonntag, 31. Juli 2022

Sonntag, 31. Juli 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Noch offen, im Gespräch sind unter anderem Dreisamstadion in Freiburg und Rheinstadion Kehl

Noch offen, im Gespräch sind unter anderem Dreisamstadion in und Kehl Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: SV Oberachern vs. Gladbach live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Live-Ticker

Dieses Datencenter bringt Ihnen alle Infos zum DFB-Pokal 2022/23 in Echtzeit auf den Schirm. Unter anderem wird kurz vor dem Anpfiff zum Spiel SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach über die Aufstellung berichtet, darüber hinaus gibt es die aktuellen Termine des Wettbewerbs.

In diesem Liveticker können Sie die Sternschnuppen des Spiels am 31. Juli 2022 mit allen Treffern, Auswechslungen und möglichen Platzverweisen verfolgen.

Übertragung SV Oberachern gegen Borussia Mönchengladbach live - nur auf Sky

Wer in der Saison 2022/23 auf möglichst viele kostenlose Übertragungen von Spielen des DFB-Pokals gehofft hatte, wird leider enttäuscht – ARD und ZDF sind zwar im Boot, aber sie sitzen nur auf der Reling. In Runde 1 übertragen sie insgesamt magere vier Partien.

Die Begegnung SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach gehört nicht dazu – in diesem Fall sind die Zuschauer also auf Pay-TV angewiesen. Sky hat sich für die neue Spielzeit des Pokals die umfangreichsten Übertragungsrechte gesichert, wird man also ein wenig in die Tasche greifen müssen.

Der Anbieter bringt sämtliche Spiele der 1. Runde des DFB-Pokals live und in voller Länge. Mit SkyGo kann man als Abonnent das gesamte Programm im Livestream verfolgen. Alternativ gibt es auch das Angebot von Wow (bisherSky Ticket).

DFB-Pokal 2022/23: SV Oberachern und Borussia Mönchengladbach - Bilanz und Infos

Die beiden Vereine sind sich bisher noch nicht auf dem Rasen begegnet – zu weit sind ihre jeweilige Sphären voneinander entfernt.

SV Oberachern

Der SV Oberachern ist im badischen Achern an der Hornisgrinde zu Haus. Er wurde 1928 gegründet. Sein aktueller Trainer ist Marc Lerandy.

Einige seiner Erfolge:

Meister der Verbandsliga Südbaden: 2013, 2015

Meister der Landesliga Südbaden: 2009

Südbaden: 2009 Meister der Bezirksliga : 1996, 2005

: 1996, 2005 Südbadischer Pokalsieger: 2022

Borussia Mönchengladbach

Der Verein wurde im Jahr 1900 als FK Borussia 1900 gegründet. Am 4. März 2022 hatte er 94.269 Mitglieder.

Die Aufzählung aller Erfolge würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, deshalb nur die im DFB-Pokal:

DFB-Pokalsieger: 1960, 1973 und 1995

DFB Pokalfinalist: 1984 und 1992

