DFB-Pokal 23/24: Sandhausen - Bayer Leverkusen live im TV und Stream

Im DFB-Pokal 23/24 trifft der SV Sandhausen heute auf Bayer Leverkusen. Alles Infos rund um Termin, Anstoß, Übertragung im TV und Stream, Live-Ticker und Bilanz.

Im DFB-Pokal 2023/24 steht die 2. Runde an. Die Magie des Turniers liegt auch darin, dass dort Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen aufeinandertreffen. So auch bei der Partie zwischen dem SV Sandhausen und Bayer Leverkusen: Während der Verein aus Sandhausen aktuell in der 3. Liga spielt, ist Leverkusen bereits seit 1979 ununterbrochen in der 1. Bundesliga zu Hause.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie stattfindet und wie Sie das Spiel mitverfolgen können? Hier gibt es alles Wichtige rund um Termin, Anstoß und Übertragung im Free-TV und Stream. Zudem haben wir einen Live-Ticker und eine Bilanz im Angebot.

Sandhausen - Leverkusen im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokal 23/24 steht die Partie zwischen dem SV Sandhausen und Bayer Leverkusen heute am Mittwoch, dem 1. November 2023 an. Geplanter Anstoß ist um 18 Uhr.

SV Sandhausen gegen Bayer Leverkusen live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal

Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokal 2023/24 liegen vor allem bei Sky. Der Streaming-Anbieter zeigt die Partien sowohl im TV als auch im Live-Stream. Um das Angebot nutzen zu können, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Einzelne Spiele werden auch von ARD und ZDF übertragen. Die Partie zwischen Sandhausen und Bayer Leverkusen ist allerdings nicht unter diesen Spielen. Es bleibt also nur der Rückgriff auf die Sky-Übertragung.

Spiel: SV Sandhausen - Bayer Leverkusen , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde Datum: 1. November 2023, Mittwoch

1. November 2023, Mittwoch Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Hardtwaldstadion , Sandhausen

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

SV Sandhausen - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Aufstellung, Tore und Ergebnis im DFB-Pokal 23/24

Für alle, die kein Sky-Abonnement haben, aber das Spiel zwischen Sandhausen und Leverkusen trotzdem in Echtzeit mitverfolgen wollen, haben wir eine Alternative in petto: unseren Live-Ticker. Der Ticker informiert über jede Karte, jede Auswechslung, jede Ecke und natürlich jedes Tor. Noch dazu kann man verschiedene Partien parallel verfolgen und erhält zusätzliche Hintergrundinformationen, zum Beispiel zur Aufstellung der Mannschaften.

Sandhausen - Bayer Leverkusen: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Die Bilanz für die Begegnung SV Sandhausen - Bayer Leverkusen ist schnell auserzählt: Die beiden Vereine sind bislang nicht aufeinandergetroffen. Das liegt vor allem daran, dass die Mannschaften außerhalb des DFB-Pokals in unterschiedlichen Ligen unterwegs sind: Der SV Sandhausen hat zwischen 2012 und 2023 in der 2. Bundesliga gespielt, ist allerdings jetzt wieder in die 3. Liga abgestiegen. Bayer Leverkusen spielt dagegen seit 1979 ununterbrochen in der 1. Bundesliga. Dementsprechend werden dem Verein in der anstehenden Partie auch die besseren Chancen zugesprochen.

In der 1. Runde des DFB-Pokal 23/24 hat Bayer Leverkusen 8:0 gegen den Hamburger Verein Teutonia 05 gewonnen. Dem SV Sandhausen gelang es, den Zweitligisten Hannover 96 im Elfmeterschießen zu besiegen.