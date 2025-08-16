SV Sandhausen - RB Leipzig heute live im TV und Stream: Termin und Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Im August beginnt die 83. Ausgabe des DFB-Pokals. Ein Wettbewerb, in dem 64 Mannschaften vom Bundesliga-Topteam bis zum regionalen Pokalsieger um den Titel kämpfen. Neben der prestigeträchtigen Trophäe warten auf den Sieger ein Startplatz in der Europa League sowie ein Preisgeld in Millionenhöhe. Das große Ziel aller Beteiligten: das Finale am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion. Mit dem Spiel SV Sandhausen vs. RB Leipzig erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer eine turniertypische „David gegen Goliath“-Partie.

Der SV Sandhausen spielt nämlich in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest. Zuletzt kickte die Mannschaft noch in der dritten Liga, erreichte in der Saison 24/25 jedoch nur 35 Punkte und landete auf dem 19. und damit auf einem Abstiegsplatz. Eine weitere Veränderung brachte der Juli 2025 für Sandhausen. Trainer Dennis Diekmeier wurde vom neuen Coach Olaf Janßen abgelöst. Durch den Sieg im Finale des bfv-Pokals sicherte sich das Team ein Ticket für die erste Runde des DFB-Pokals.

Der RB Leipzig spielt auch in der Bundesliga Saison 25/26 in der ersten Liga. Der Verein erreichte vorherige Saison insgesamt 51 Punkte und landete damit auf dem siebten Platz der Tabelle. Damit positionierten sich die Leipziger hinter Mainz und vor Werder Bremen. Auch beim RB gab es im Juli einen Trainerwechsel. Statt Zsolt Löw wird das Team jetzt von Ole Werner trainiert.

Dem Spielplan des DFB-Pokals 25/26 nach treffen Sandhausen und Leipzig am ersten Spieltag des DFB-Pokals 25/26 aufeinander. Wann findet die Partie statt? Wo wird das Match übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen zum Match finden Sie hier.

SV Sandhausen - RB Leipzig heute im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Das Spiel zwischen Sandhausen und Leipzig findet am Samstag, dem 16. August 2025 statt. Anpfiff ist am Nachmittag um 15.30 Uhr im Hardtwaldstadion in Sandhausen.

Sandhausen gegen Leipzig live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragungsrechte der DFB-Pokalsaison 2025/26 haben Sky, ARD und ZDF ergattert. Sky übernimmt den Löwenanteil der Ausstrahlung. Der Pay-TV-Sender zeigt alle 63 Partien live. Die Öffentlich-Rechtlichen übertragen im Gegensatz dazu lediglich 15 ausgewählte Matches. Dazu zählen unter anderem die Halbfinals und das Endspiel. Wollen Sie also sämtliche Begegnungen der Pokalsaison live verfolgen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig als ein Abonnement bei Sky abzuschließen. Dieses ist aktuell ab 25 Euro pro Monat verfügbar. Das Duell zwischen Sandhausen und Leipzig zählt zu denen, die nur über Sky und die sendereigene Streamingplattform WOW gezeigt werden.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Partie noch einmal auf einen Blick:

Spiel: SV Sandhausen vs. RB Leipzig (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Samstag, 16. August 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Hardtwaldstadion, Sandhausen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky/WOW

Sandhausen gegen Leipzig im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind sich die beiden Vereine erst fünfmal auf dem Rasen begegnet. Von diesen absolvierten Spielen gingen zwei für Leipzig aus, zwei für Sandhausen und ein Match wurde unentschieden beendet. Der Klassenunterschied wird besonders am Kaderwert deutlich: Der SV Sandhausen ist derzeit etwa 2,4 Millionen Euro wert. Die Spieler des RB Leipzig hingegen haben aktuell einen Gesamtwert von 557 Millionen Euro.