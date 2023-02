SV Sandhausen - SC Freiburg: DFB-Pokal live im TV und Stream

Der SV Sandhausen spielt gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal-Achtelfinale. Alle Informationen zur Partie und der Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Der SC Freiburg kann stolz auf die bisherige Saison 2022/23 zurückblicken - und das in allen Wettbewerben: Gruppensieger in der Europa League, 24 Punkte nach 12 Spieltagen in der Bundesliga und das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.

Für den SV Sandhausen hingegen läuft es in der 2. Bundesliga alles andere als optimal. Nach 14 Spieltagen stehen die Sandhausener auf Platz 17, mit gerade einmal 13 Punkten. Immerhin im DFB-Pokal war dem SVS das Glück hold und man schlug den Karlsruher SC im Elfmeterschießen - Achtelfinale.

Nun treffen der Bundesligist und der Zweitligist im DFB-Pokal-Achtelfinale aufeinander. Alle Informationen zum Spiel SV Sandhausen gegen den SC-Freiburg und die Übertragung im TV und Live-Stream, die Bilanz der beiden Teams sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

SV Sandhausen - SC Freiburg im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Partie SV Sandhausen vs. SC Freiburg im DFB-Pokal ist auf den 7. Februar 2022 terminiert worden - ein Dienstag. Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

SV Sandhausen gegen SC Freiburg im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Bei den vielen verschiedenen Sendern, die sich die Rechte für die Übertragung von Fußballspielen sichern konnten, kann man leicht den Überblick verlieren. Abhilfe beim DFB-Pokal 2022/23 schafft unser Artikel "DFB-Pokal 2022/23: Übertragung im Free-TV und Stream". Im Fall des Achtelfinals Sandhausen - Freiburg hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte gesichert. Somit kann auch über den Streamingdienst wow geschaut werden.

Die Einzelheiten zur Partie im DFB-Pokal SV Sandhausen gegen SC Freiburg zusammengefasst:

Spiel: SV Sandhausen - SC Freiburg , Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23

- , Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 7. Februar 2023

Dienstag, 7. Februar 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: BWT-Stadion am Hardtwald , Sandhausen

BWT-Stadion am , Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: wow

DFB-Pokal 2022/23: SV Sandhausen vs. SC Freiburg live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Live-Ticker

Da man ein kostenpflichtiges Abo benötigt, um das DFB-Pokal-Achtelfinale SV Sandhausen vs. SC Freiburg live sehen zu können, möchten wir eine kostenlose Alternative anbieten: Nutzen Sie diesen Live-Ticker, um alle Tore mitzubekommen - von allen Spielen, die der Spielplan des DFB-Pokals 2022/23 bereit hält.

Übertragung SV Sandhausen - SC Freiburg live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Kommt das DFB-Pokal-Achtelfinale Sandhausen gegen Freiburg im Free-TV, beispielsweise in der ARD, dem ZDF oder Sport1? In diesem Fall nicht - die Übertragung ist dem Pay-TV-Sender Sky und dessen Streaminganbieter wow vorbehalten.

DFB-Pokal 2022/23: SV Sandhausen vs. SC Freiburg - Bilanz und Infos

Der DFB berichtet von bisher acht Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften SV Sandhausen und SC Freiburg. Ein Sieg ging nach Sandhausen, vier nach Freiburg. Auch im DFB-Pokal gab es ein Spiel zwischen dem SVS und dem SCF. In der zweiten Runde des DFB-Pokals gewann der SV Sandhausen im Elfmeterschießen.

(AZ)