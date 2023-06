Wehen-Wiesbaden - Bielefeld live im Free-TV und Stream: Relegation zur 2. Liga

Der SV Wehen-Wiesbaden und Arminia Bielefeld stehen sich in der Relegation zur 2. Liga 2023 gegenüber. Wir haben alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung live im TV und Stream.

Alle Spieltage in der 1., 2. und 3. Bundesliga sind gespielt und der Meistertitel ist verteilt - für manche Vereine ist die spannende Phase der Saison 22/23 aber noch nicht zu Ende, denn die Relegationsspiele stehen noch aus. So müssen der VfB Stuttgart und der HSV in der Relegation zur 1. Liga 2023 gegeneinander auf den Rasen. Die Termine zur Übertragung der 1. Liga-Relegation stehen schon fest: Am 1. und am 5. Juni werden die Spiele zwischen dem VfB und HSV jeweils ausgetragen.

Auch für die Relegation zur 2. Liga sind die Termine bereits festgelegt und die Frage der Übertragung geklärt. Hier muss sich der Verein auf Tabellenplatz 16 der 2. Liga mit dem Drittplatzierten der 3. Liga messen. Allerdings kommt dieses Jahr eine Sonderreglung zum Einsatz: Auf dem 3. Platz der 3. Liga steht eigentlich die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Weil die erste Mannschaft dieses Vereins aber in der Bundesliga spielt, darf der SC Freiburg II nicht in die 2. Liga aufsteigen. Deswegen erhält in diesem Jahr stattdessen der Tabellenplatz 4 der 3. Liga die Chance, sich in der Relegation zu beweisen. Diese Position belegt nach dem letzten Spieltag der SV Wehen-Wiesbaden.

Sie wollen wissen, wann genau die Relegationsspiele ausgetragen werden und wie man sie als Zuschauer zu Hause verfolgen kann? Kein Problem, wir haben alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung live im TV und Stream der Relegation zur 2. Liga 2023.

SV Wehen-Wiesbaden - Arminia Bielefeld: Termin und Uhrzeit der Relegationsspiele 2023

Zwei Spiele müssen der SV Wehen-Wiesbaden und Arminia Bielefeld gegeneinander bestreiten bis sich entscheidet, ob Wiesbaden in die 2. Liga aufsteigt oder Bielefeld seinen Platz dort verteidigen kann. Die Relegation zur 2. Liga 2023 besteht also aus Hin- und Rückrunde. Folgende Termine sind für die beiden Spiele angesetzt:

Hinspiel Relegation zur 2. Liga: 2. Juni 2023, 20.45 Uhr

zur 2. Liga: 2. Juni 2023, 20.45 Uhr Rückspiel Relegation zur 2. Liga: 6. Juni 2023, 20.45 Uhr

SV Wehen-Wiesbaden - Arminia Bielefeld live im TV und Stream: Übertragung der Relegation zur 2. Liga

Während der Saison 22/23 wurden kaum Spiele der 2. Fußball-Bundesliga kostenlos übertragen - die beiden Relegationsspiele werden allerdings im Free-TV gezeigt. Der Sender Sat.1 übernimmt sowohl die Ausstrahlung im linearen TV als auch im Stream. Dazu kann man auf den hauseigenen Streaminganbieter Joyn oder den Live-Stream auf der Sat.1-Homepage zurückgreifen. Zudem werden die Spiele auch online auf der Plattform ran.de zu sehen sein - auch hier kostenlos.

SV Wehen-Wiesbaden - Arminia Bielefeld: Bilanz und Infos

Laut fussballdaten.de sind Arminia Bielefeld und der SV Wehen-Wiesbaden sich bereits acht Mal auf dem Rasen gegenübergestanden. Sechs Mal davon in der 3. Bundesliga und zwei Mal in der 2. Bundesliga. Von diesen acht Matches hat Bielefeld vier gewonnen, Wehen-Wiesbaden hat einmal den Sieg vom Platz getragen und drei Mal ging die Partie unentschieden aus. Die Tendenz zeigt also leicht Richtung Bielfeld.

Aber: Betrachtet man die Gesamtstatistik der Relegationsspiele zur 2. Liga, hat der Drittligist die besseren Karten, denn seit 2009 haben die Drittligisten in zehn von insgesamt 14 Relegationsspielen den Aufstieg geschafft. Unterdessen haben sich die Vertreter der 2. Bundesliga nur vier Mal behaupten können.