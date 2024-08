SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05 live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Der SV Wehen Wiesbaden und der 1. FSV Mainz 05 treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/25 aufeinander. Während Mainz 05 seit 2009 ohne Unterbrechung in der Bundesliga spielt und die abgelaufene Saison 2023/24 auf dem 13. Tabellenplatz beendete, musste sich der SV Wehen in der Zweitliga-Relegation gegen den SSV Jahn Regensburg geschlagen geben und nach nur einem Jahr in der 2. Liga den Weg zurück in die dritthöchste deutsche Spielklasse antreten.

Trainiert werden die Wiesbadener von Nils Döring, bei den Mainzern hat der Däne Bo Henriksen das Amt des Cheftrainers inne. Der 49-Jährige übernahm den Posten im Februar 2024 von seinem Vorgänger Jan Siewert, der zuvor die U23 des Vereins trainiert hatte. Unter Henriksen holte die Mannschaft aus 13 Bundesliga-Partien 23 Punkte und hielt am Saisonende die Klasse.

Während der Ball in der 3. Liga bereits wieder rollt, beginnt der Spielbetrieb in der Bundesliga erst am 23. August. Die erste Runde im DFB-Pokal 2024/25 wird derweil vom 16. bis zum 19. August ausgetragen. Wann genau findet das Spiel zwischen dem SV Wehen und Mainz 05 im Pokal statt? Wo gibt es die Partie im Free-TV und Stream zu sehen? Alle Infos dazu finden Sie hier.

SV Wehen - Mainz 05 im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 zufolge findet die Partie zwischen Wehen Wiesbaden und Mainz 05 am Freitag, dem 16. August 2024 statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um Punkt 18 Uhr. Gespielt wird in der Wiesbadener Brita-Arena, der Heimspielstätte des Gastgebers SV Wehen.

Wehen Wiesbaden gegen Mainz 05 live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Für die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 ist der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Im Free-TV sind insgesamt nur 15 Spiele des DFB-Pokals zu sehen, darunter die beiden Halbfinals und das Finale. Letzteres findet am 24. Mai 2025 statt. Gezeigt werden besagte Partien im Programm der ARD und des ZDF. Wer alle Pokalspiele in voller Länge sehen möchte, benötigt dafür ein Sky-Abo. Derzeit gibt es das Sport-Paket ab 25 Euro pro Monat. In den ersten Runden des DFB-Pokals werden nur wenige Spiele im Free-TV ausgestrahlt - die Begegnung zwischen dem SV Wehen und dem FSV Mainz 05 gehört nicht dazu. Stattdessen übernimmt Sky die Übertragung der Partie.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokalspiels im Überblick:

Spiel: SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FSV Mainz 05 (DFB-Pokal, Runde 1)

Datum: Freitag, 16 August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Brita-Arena, Wiesbaden (HE)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

SV Wehen vs. FSV Mainz im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Die Anzahl der Spiele, die bisher zwischen Wehen Wiesbaden und Mainz 05 ausgetragen wurden, ist überschaubar: Erst viermal standen sich die beiden Teams auf dem Rasen gegenüber, die letzte Begegnung liegt außerdem schon eine ganze Weile zurück. Im Jahr 2009 spielten sie letztmals gegeneinander, damals waren beide Vereine noch in der 2. Bundesliga vertreten. Mit 2:0 konnten die Mainzer die Partie für sich entscheiden, auch die übrigen drei Spiele gingen an die Rheinhessen. Dementsprechend verwundert es nicht, dass die Torbilanz mit 13:1 ebenfalls zugunsten des Bundesligisten ausfällt.