SV Wehen Wiesbaden – FC Bayern München live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Pokalspiel?

Wie die Bundesliga geht auch der DFB-Pokal 2025/26 in eine neue Runde. Es handelt sich dabei bereits um die 83. Austragung dieses Wettbewerbs, der seit 1935 Jahr für Jahr zwischen Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen stattfindet. Nach der deutschen Meisterschaft gilt der Pokalwettbewerb als der wichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball. Bislang hält der FC Bayern mit zwanzig gewonnenen Trophäen den Rekord für die meisten Gesamtsiege im DFB-Pokal, doch zuletzt setzte sich ein anderer Verein durch: Im Endspiel der abgelaufenen Saison 2024/25 bezwang der VfB Stuttgart den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld mit 4:2, woraufhin der DFB-Pokal in die baden-württembergische Hauptstadt wanderte. Für die Schwaben war es das vierte Mal in der Klubhistorie, dass sie das Turnier gewinnen konnten.

In der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 treffen mit dem SV Wehen Wiesbaden und dem FC Bayern München ein Drittligist und der deutsche Rekordmeister aufeinander. Wann findet das Spiel zwischen dem SV Wehen und den Münchnern statt? Wo wird die Partie übertragen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

SV Wehen Wiesbaden – FC Bayern München im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 entsprechend findet das Spiel in der ersten Runde zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem FC Bayern München am 27. August 2025 statt. Damit fällt der Termin auf einen Mittwoch. Der Anstoß erfolgt planmäßig abends um 20.45 Uhr, gespielt wird in der Wiesbadener Brita-Arena, welche Platz für rund 15.295 Zuschauer bietet.

Wehen Wiesbaden gegen den FC Bayern live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 obliegt in der Saison 25/26 wieder dem Pay-TV-Sender Sky sowie den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Sollten Sie alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchten, müssen Sie sich allerdings zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abo zulegen. Ein solches Abonnement kostet für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos zurzeit 25 Euro pro Monat (Stand: August 2025).

15 ausgewählte Begegnungen des Turniers gibt es im Free-TV bei der ARD und im ZDF zu sehen. Unter anderem die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Zuvor zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in jeder Runde mindestens zwei oder mehr Spiele. Das Duell zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem FC Bayern München läuft im Programm des ZDF. Demnach können Sie besagte Partie ganz bequem ohne Sky-Abo live verfolgen. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels zwischen dem SV Wehen und den Bayern im Überblick:

Spiel: SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Mittwoch, 27. August 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Brita-Arena, Wiesbaden

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky , ZDF -Mediathek

SV Wehen gegen Bayern München im DFB-Pokal 2025/26: Bilanz der beiden Teams

Im Falle dieser beiden Mannschaften ist die Frage nach der Bilanz äußerst flott abgehakt, denn laut fussballdaten.de haben der SV Wehen Wiesbaden und der FC Bayern München bislang noch nie gegeneinander gespielt. Am 27. August treffen die Teams im DFB-Pokal also zum allerersten Mal aufeinander. Die Bayern dürften als Favorit in dieses Spiel gehen, doch die vergangenen Jahre haben eindrücklich gezeigt, dass man die vermeintlichen Underdogs auf keinen Fall unterschätzen sollte.