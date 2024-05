Spektakel im Wasser: SB Delphin sammelt Medaillen bei Süddeutscher Meisterschaft

Synchronschwimmerinnen des SB Delphin Augsburg holen Erfolge bei den Süddeutschen Altersklassenmeisterschaften in Karlsruhe.

Synchronschwimmen kann mitunter spektakulär sein. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird mit Acrobatic Routine eine neue Disziplin ins Programm aufgenommen. In dieser Kür liegt der Schwerpunkt auf Hebern und Sprüngen, die mit viel Risiko einhergehen. Dementsprechend spannend und ergebnisoffen ist der Wettbewerb.

In Acrobatic Routine gewannen die Nixen des SB Delphin Augsburg bereits auf bayerischer Ebene die Bronzemedaille, auf süddeutscher Ebene steigerte sich das Team und überholte die Konkurrentinnen aus Grainau. Damit erreichten sie die Silbermedaille. "Zu Beginn der Kür hatten wir noch eine kleine Unsicherheit, aber wenn man merkt, dass die Hebefiguren funktionieren und die Zuschauerinnen und Zuschauer mitreißen, dann beflügelt das für den Rest der Kür", so Ysanne Schürstedt, die sich mit Leonie Menzer, Denesa Lindenmeir, Luiza Ility Mota, Leonie Schendel, Klara Pyroth und Julia Schittko freute.

Die älteren Mädchen der Altersklasse B erreichten mehrfach das Treppchen

Bei den Süddeutschen Altersklassenmeisterschaften im Synchronschwimmen in Karlsruhe nahmen neun Nixen des SB Delphin teil und gewannen am Ende vier Medaillen in den Disziplinen Solo, Duett und eben Acrobatic Routine. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Bayerischen Altersklassenmeisterschaften Ende April. Für Augsburg gingen Ann-Sophie Fischer, Antonia Sem, Leonie Menzer, Denesa Lindenmeir, Luiza Ility Mota, Leonie Schendel, Klara Pyroth, Ysanne Schürstedt und Julia Schittko an den Start.

In der jüngsten Altersklasse C war bei Ann-Sophie Fischer und Antonia Sem, die erstmals auf süddeutscher Ebene schwammen, im Vorkampf die Nervosität noch spürbar, dennoch qualifizierten sie sich im Solo und im Duett für das Finale der besten Zwölf. In ihren freien Küren konnten sich die beiden Augsburgerinnen jedoch stark steigern. So zeigte Fischer im Solo die sechstbeste Kür dieses Finales und erreichte im Gesamtergebnis den siebten Rang. Das Augsburger Duett in der AK C, Fischer und Sem, schwamm ebenfalls die sechstbeste Kür seiner Altersklasse und wurde im Endergebnis achter.

Die älteren Mädchen der Altersklasse B erreichten aufgrund ihrer hervorragenden Leitungen mehrfach das Treppchen. Leonie Menzer und Luiza Ility Mota erreichten im Solo nach starken technischen Küren als Dritt- und Zweitplatzierte das Finale. Im engen Feld der Solistinnen konnten beide mit einer überzeugenden Kürleistung ihre Plätze verteidigen. Im Duett holte Menzer mit Denesa Lindenmeir im Endresultat die Bronzemedaille. Die Mannschaft des SB Delphin bereitet sich nun intensiv auf die Deutschen Altersklassenmeisterschaften Ende Juni in Riesa vor.