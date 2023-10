G2 geht in LoL Worlds gegen NRG unter und bangt um Playoffs

G2 Esports hat in der League-of-Legends-Weltmeisterschaft gegen NRG eSports deutlich mit 0:2 verloren.

Gegen das nordamerikanische Team blieb der LEC-Meister überraschend chancenlos.

"Ich glaube nicht, dass wir im Training ein einziges Spiel gegen sie gewonnen haben", sagte NRG-Toplaner Niship "Dhokla" Doshi dem Spiel. "Manche waren eng, andere sehr deutlich, aber keines so wie heute. Wir sind auf der Bühne ein anderes Team."

Im Spiel um den Einzug in die Playoffs galt G2 gegen das LCS-Team als klarer Favorit, wurde den Erwartungen aber zu keiner Zeit gerecht. NRG spielte die Europäer geradezu an die Wand, und steht wenige Monate nach der ersten Meisterschaft im WM-Viertelfinale. Chinesische oder koreanische Teams musste NRG dafür aber nicht schlagen.

In der zweiten Serie des Tages schaffte es T1 gegen Bilibili Gaming in die Playoffs. Das Team um Midlane-Veteran Lee "Faker" Sang-Hyeok hatte nur zu Beginn des zweiten Spiels Mühe und siegte souverän mit 2:0. Bilibili muss nun im entscheidenden Match am Sonntag gegen G2 ran, auch Fnatic wurde mit Weibo Gaming ein chinesischer Gegner zugelost.

