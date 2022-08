Weitere Missbrauchsfälle beim Schwimm-Verband gemeldet

Für mich unverständlich, dass erst nach Jahren bzw. teilweise erst nach Jahrzehnten solche Vorwürfe an die Öffentlichkeit gelangen. Persönlich erscheint es mir, dass in diesen Fällen, bzw. generell, keinerlei Vertrauen zwischen den Betroffenen und der Umgebung vorhanden war. Bleibt die Frage, warum dies so war? Oder stellt es sich so dar, wie auch im Bericht indirekt ausgedrückt, dass sportliche Erfolge wichtiger waren als der Mensch? Auch die Situation Eltern - Kind erscheint mir hier mehr als gestört. Warum konnte bzw. hat sich das Kind nicht den Eltern offenbart? Kein Vertrauen? Oder hat es und der sportliche Erfolg war wichtiger als das leibliche, seelische Wohl des Kindes?

