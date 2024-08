Taekwondo bei Olympia 2024: Termine, Zeitplan und Übertragung

Im Juli und August 2024 finden die Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Dabei gibt es auch Leistungsvergleiche in der koreanischen Kampfsportart Taekwondo. Der Name "Taekwondo" kann mit "der Weg des Fuß- und Faustkampfes" übersetzt werden und beschreibt damit das Grundprinzip der olympischen Sportart recht gut: Sowohl mit den Händen als auch mit den Füßen wird gekämpft - besonders bekannt ist die Sportart aber für die schnellen Tritte.

Die Kämpfe werden auf achteckigen Matten ausgetragen. Innerhalb von drei Runden mit jeweils zwei Minuten Länge müssen die Athletinnen und Athleten Punkte sammeln - können aber nach Fehlern auch bestraft werden. Je nachdem, wo die Tritte oder Schläge bei der Gegnerin oder beim Gegner landen, erhält man mehr oder weniger Punkte. Beispielsweise wird ein Tritt gegen den Kopf höher bepunktet als einer gegen den Rumpf der Kontrahentin oder des Kontrahenten.

Wann finden die verschiedenen Kämpfe im Taekwondo bei Olympia 2024 in Paris statt? Und wer überträgt die Entscheidungen? Wir haben in diesem Artikel alle wichtigen Details rund um Termine, Zeitplan und Übertragung für Sie zusammengestellt.

Olympia 2024: Zeitplan und Termine beim Taekwondo

Der Zeitplan für die Olympischen Spielen 2024 verrät: Von Mittwoch, 7. August 2024 bis Samstag, 10. August 2024, sind eine Vielzahl unterschiedlicher Taekwondo-Kämpfe zu sehen. Der nachfolgende Zeitplan gibt einen Überblick über die Termine:

Mittwoch, 7. August 2024

9.00 Uhr: Damen -49kg Achtelfinale

9.10 Uhr: Herren -58kg Achtelfinale

14.30 Uhr: Damen -49kg Viertelfinale

14.40 Uhr: Herren -58kg Viertelfinale

16.11 Uhr: Damen -49kg Halbfinale

16.24 Uhr: Herren -58kg Halbfinale

19.30 Uhr: Damen -49kg Hoffnungsrunde

19.40 Uhr: Herren -58kg Hoffnungsrunde

20.19 Uhr: Damen -49kg Kampf um Platz 3

20.35 Uhr: Herren -58kg Kampf um Platz 3

20.51 Uhr: Damen -49kg Kampf um Platz 3

21.07 Uhr: Herren -58kg Kampf um Platz 3

21.23 Uhr: Damen -49kg Finale

21.39 Uhr: Herren -58kg Finale

Donnerstag, 8. August 2024

9.00 Uhr: Herren -68kg Achtelfinale

9.10 Uhr: Damen -57kg Achtelfinale

14.30 Uhr: Herren -68kg Viertelfinale

14.40 Uhr: Damen -57kg Viertelfinale

16.11 Uhr: Herren -68kg Halbfinale

16.24 Uhr: Damen -57kg Halbfinale

19.30 Uhr: Herren -68kg Hoffnungsrunde

19.40 Uhr: Damen -57kg Hoffnungsrunde

20.19 Uhr: Herren -68kg Kampf um Platz 3

20.35 Uhr: Damen -57kg Kampf um Platz 3

20.51 Uhr: Herren -68kg Kampf um Platz 3

21.07 Uhr: Damen -57kg Kampf um Platz 3

21.23 Uhr: Herren -68kg Finale

21.39 Uhr: Damen -57kg Finale

Freitag, 9. August 2024

9.00 Uhr: Damen -67kg Achtelfinale

9.10 Uhr: Herren -80kg Achtelfinale

14.30 Uhr: Damen -67kg Viertelfinale

14.40 Uhr: Herren -80kg Viertelfinale

16.11 Uhr: Damen -67kg Halbfinale

16.24 Uhr: Herren -80kg Halbfinale

19.30 Uhr: Damen -67kg Hoffnungsrunde

19.40 Uhr: Herren -80kg Hoffnungsrunde

20.19 Uhr: Damen -67kg Kampf um Platz 3

20.35 Uhr: Herren -80kg Kampf um Platz 3

20.51 Uhr: Damen -67kg Kampf um Platz 3

21.07 Uhr: Herren -80kg Kampf um Platz 3

21.23 Uhr: Damen -67kg Finale

21.39 Uhr: Herren -80kg Finale

Samstag, 10. August 2024

9.00 Uhr: Herren +80kg Achtelfinale

9.10 Uhr: Damen +67kg Achtelfinale

14.30 Uhr: Herren +80kg Viertelfinale

14.40 Uhr: Damen +67kg Viertelfinale

16.11 Uhr: Herren +80kg Halbfinale

16.24 Uhr: Damen +67kg Halbfinale

19.30 Uhr: Herren +80kg Hoffnungsrunde

19.40 Uhr: Damen +67kg Hoffnungsrunde

20.19 Uhr: Herren +80kg Kampf um Platz 3

20.35 Uhr: Damen +67kg Kampf um Platz 3

20.51 Uhr: Herren +80kg Kampf um Platz 3

21.07 Uhr: Damen +67kg Kampf um Platz 3

21.23 Uhr: Herren +80kg Finale

21.39 Uhr: Damen +67kg Finale

Jeder Kampf, der in den vier Tagen ausgetragen wird, findet im Grand Palais in Paris statt.

Taekwondo bei Olympia 2024: Übertragung live im TV und Stream

Die Übertragung der Olympischen Spiele 2024 findet im deutschen TV über die ARD und das ZDF statt. Was bedeutet das für die Wettkämpfe im Taekwondo bei Olympia?

Alle Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele können auf Eurosport 1 empfangen werden. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen Zusammenfassungen und ausgewählte Wettkämpfe. Taekwondo wird abwechselnd bei den beiden Sendern übertragen. Dabei werden vom 7. bis 10. August täglich ausgewählte Kämpfe gezeigt, wie die der deutschen Teilnehmerin Lorena Brandl. Die genauen Sendezeiten und Kämpfe des jeweiligen Tages können im offiziellen Live-Programm von ARD und ZDF eingesehen werden.

Auf sportschau.de werden zudem folgende Kämpfe im Taekwondo im Livestream übertragen:

Finals (M 58kg + F 49kg): 07.08.2024 ab 19.24 Uhr

Medaillenkämpfe (M-80 kg, F-67kg): 09.08.2024 ab 19.25 Uhr

Die Übertragungen sind sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream verfügbar. Discovery+ bietet ebenfalls eine Streaming-Option an. Der Service ist allerdings kostenpflichtig: Ein werbefreies Abonnement kostet 5,99 Euro monatlich, während die werbeunterstützte Version für 3,99 Euro pro Monat erhältlich ist.

Taekwondo bei Olympia 2024: Die Sieger 2021 von Tokio

Bei den vergangenen Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio holten die Damen aus Serbien, Thailand, den Vereinigten Staaten und Kroatien Gold für ihr Heimatland. Die Goldmedaillen bei den Herren gingen an das Russische Olympische Komitee (zwei Mal), Italien und Usbekistan. Deutschland konnte keinerlei Medaillen im Taekwondo mit nach Hause bringen.