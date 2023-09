Mouz steht im Finale der CS:GO ESL Pro League

Die Hamburger Mannschaft Mouz hat gegen die finnische E-Sport-Organisation Ence im Halbfinale des "Counter-Strike: Global Offensive"-Turniers ESL Pro League mit 2:1 gewonnen.

Damit ist ihnen der Platz im Finale sicher.

Bereits in den Spielen zuvor überzeugte Mouz in voller Stärke und bezwang Faze Clan und G2 Esports. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft mit der Maus im Logo auf der ersten Karte Mirage gegen Gegner Ence durch. Auf Vertigo, der zweiten Karte, gewann Ence mit neuem Momentum. Jedoch war es Mouz, das auf der letzten Karte die Punkte an sich riss und mit 2:1 siegte.

"Er ist für CS:GO geboren", sagte Mouz-Spieler Ádám "torzsi" Torzsás in einem Interview nach dem Spiel über Neuzugang Jimi "Jimpphat" Salo. "Er ist so ein guter Spieler und versteht das Spiel einwandfrei." Ence war als Zweiter der inoffiziellen Weltrangliste von "hltv.org." als deutlicher Favorit in das Match gegen die auf Platz Elf rangierenden Hamburger gegangen.

Im kommenden Finale trifft Mouz auf die ukrainische Mannschaft Natus Vincere, die in der aktuellen Ausgabe der ESL Pro League noch keine Karte abgeben musste.

