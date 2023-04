Koi mit Comeback gegen G2 Esports in LoL LEC Gruppenphase

Koi hat mit einem Comeback gegen G2 Esports den ersten Sieg in der Gruppenphase der League-of-Legends-Liga LEC eingefahren.

Das an Platz eins gesetzte Team BDS dominierte indes in der Serie gegen SK Gaming.

"G2 ist ein großartiger Gegner, gegen den es Spaß macht zu spielen", sagte Kois Support Adrian "Trymbi" Trybus im Interview nach dem Spiel. "Gegen sie können wir uns zurzeit wirklich zur Wehr setzen. Im Moment läuft es immer besser für uns."

Nach einer stärkeren regulären Saison ging G2 als Favorit in das Duell gegen Koi. Davon ließ sich Koi jedoch nicht beirren und entschied die Best-of-Three-Serie nach einem Comeback überraschend für sich. Zwar zeigte sich G2 zu Beginn noch dominant, konnte die Leistung allerdings nicht in die folgenden Spiele überführen.

In der ersten Begegnung des Tages führte BDS nach Platz eins in der regulären Saison seine starke Form gegen ein zuletzt schwächeres SK fort. Mit diesem dominanten Sieg festigt BDS seine Favoritenrolle und ist auf dem besten Weg, in die Playoffs der LEC einzuziehen. "Wir haben zurzeit wirklich die Kontrolle darüber, was wir tun", resümierte Adam "Adam" Maanane von BDS im Interview nach der Serie.

(dpa)