Einfach wischen: Eine Dating-App für Vereine und Fußballer

Auf den Smartphones ist das Verhalten längst erlernt. Was nicht gefällt, wird nach links weggewischt, was behagt, nach rechts. Insbesondere bei Dating-Apps ist die Methode des Swipens gang und gäbe. Warum soll das nicht auch bei den Amateurfußballern oder -fußballerinnen und ihren Vereinen klappen? Diese Frage stellte sich Marcel Richter.

Der 44-Jährige hat nahezu alle Facetten des Kickerlebens kennengelernt, war in der Saison 2003/04 sogar Profi. Einen Bundesliga-Einsatz beim damaligen Erstligisten 1860 München hatte er zwar nicht, dafür war Richter umso häufiger in der Regional- oder Bayernliga zu sehen. Als torgefährlicher Spielertrainer war er beim FC Pipinsried tätig, Dachau 65 führte er von der Bezirks- in die Bayernliga und lernte dort als Abteilungsleiter noch ganz andere Facetten genauer kennen. Aktuell ist Richter als Spielerberater tätig, hat also durchaus ein großes Netzwerk, ist mit zahllosen Fußballern und Trainern bekannt - und eben auch Entscheidern in Amateurklubs. Doch nicht jeder hat diese Vielzahl an Kontakte. Was liegt also näher, als eine Plattform zu entwickeln, mit der alle Seiten nach dem bewährten Muster der Dating-Apps zueinander finden?

Der jüngste Löwen-Torschütze ist mit an Bord

Vor zwei Jahren war die Idee entstanden, wobei Marcel Richter nicht alleine war. Zu seiner Gruppe zählt Lorenz Knöferl, der bis heute als jüngster Torschütze im Geschichtsbuch der Löwen-Profis steht. Mittlerweile ist Knöferl 22, kickt bei Dachau 65 in der Landesliga und betrachtet „TeamSwipe“ ebenso wie Richter derzeit als professionelles Hobby. Die große Herausforderung war für alle, die Idee in die Praxis umzusetzen. Die nötige Software-Kompetenz brachte schließlich der Müncher Informatiker Anton Stangl ein - und programmierte die erste Version.

Wie groß das Interesse daran ist, zeigt sich schon in den ersten Wochen nach dem Start. Zwar ist „TeamSwipe“ aktuell noch ausschließlich über den Browser abrufbar, doch das bremst die Interessenten keineswegs. Von der untersten Klasse bis hoch zur Regionalliga haben sich bereits 300 Vereine registriert - und mehr als 500 Kicker. Täglich werden es mehr.

Fokus liegt zu Beginn auf Bayern, doch es gibt keine Grenzen

Dabei richtet sich das Angebot aktuell vor allem an Fußballer aus dem Freistaat. Wobei Richter erklärt, dass eine Ausweitung auf ganz Deutschland grundsätzlich kein Problem sei. „Wir haben auch schon erste Regstrierungen aus Berlin oder Nordrhein-Westfalen und setzen uns keine Grenzen, aber erst einmal liegt der Fokus auf Bayern“, so Richter, der sich einen großen Schub erhofft, wenn im August die App-Version im Apple- und Play-Store verfügbar sind. „In zwei, drei Wochen sollte das der Fall sein“, verrät er.

In der Basisversion ist das Portal kostenfrei. Und das soll auch so bleiben, wie Richter betont. Ebenso die Rubrik für Trainerinnen oder Trainer. Es sei denkbar, dass künftig zusätzliche Premium-Funktionen kostenpflichtig würden - wie etwa, dass die eigene Sichtbarkeit erhöht wird.

Zum Kontakt kommt es, wenn beide Seiten Interesse zeigen

Das Prinzip bei „TeamSwipe“ ist einfach. Vereine geben im Profil an, für welche Mannschaft sie gerade nach Personal suchen, Spieler(innen) geben Name, Alter, Position, Liga und zudem den Link zu ihrem Profil auf dem Mitmachportal FuPa an. Ein Kontakt kommt dann zustande, wenn beide Seiten Interesse signaisieren. Dies geschieht dann innerhalb von „TeamSwipe“ und ohne Umwege.

Wie sich alles entwickelt, könne er aktuell noch nicht abschätzen. „Allerdings sind die bisherigen Rückmeldungen durchweg sehr positiv“, betont Richter - und scheint mit der Idee durchaus einen Nerv getroffen zu haben.