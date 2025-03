Polizei: Sportflugzeug muss notlanden und landet in Hecke

Das hätte schlimm enden können: Ein Sportflugzeug hat im Landkreis Passau wegen eines technischen Defekts seinen Flug vorzeitig abbrechen müssen. Die Polizei sprach von einer Notlandung. Die beiden Insassen im Alter von 34 und 35 Jahren kamen ohne Verletzungen davon.

Ersten Ermittlungen zufolge gab es am Nachmittag kurze Zeit nach dem Start am Flugplatz in Vilshofen einen Schaden am Triebwerk der Maschine, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Pilot bemerkte demnach, dass der Motor ausgefallen war. Das Kleinflugzeug setzte deshalb auf einer Wiese in Windorf auf und kam in einer Hecke zum Stehen. Zudem stieß der Flieger gegen einen Zaun. Laut Sprecher entstand ein geschätzter Schaden von etwa 150.000 Euro.