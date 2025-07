Tennis (Foto Archiv) =

Im Meisterkampf stehen die Füchse Berlin vor zwei ganz entscheidenden Spielen. Einem anderen Titel sieht Geschäftsführer Hanning sein Team näher, analysiert aber auch die nationalen Aussichten.

Berlin (dpa) - Für den großen europäischen Handball-Triumph sieht Geschäftsführer Bob Hanning die Füchse Berlin hervorragend positioniert, beim deutschen Meistertitel ist er etwas zurückhaltender. «Ich würde heute sagen, wir gewinnen die Champions League. Da glaube ich wirklich fest dran», sagte der 57-Jährige bei einer Pressekonferenz. «Ich glaube, dass wir dieses Punktlandungsspiel hinkriegen werden.» Der Titel sei ein kleiner Lebenstraum von ihm.

Die Berliner um Welthandballer Mathias Gidsel treffen im Viertelfinale auf den dänischen Meister Aalborg Handbold. Hanning sieht gute Chancen und verwies darauf, dass der Bundesligist schon bei anderen Spitzenclubs auswärts gewonnen habe. Das Hinspiel findet am 24. April in Berlin statt, das Rückspiel sechs Tage später in Dänemark.

Im Meisterrennen nicht mehr Favorit?

Vorher stehen für den Tabellenführer aber noch zwei wegweisende Spiele in der Bundesliga an. Erst beim Rekordchampion THW Kiel am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) und dann am Sonntag gegen den Tabellendritten Hannover. «Bei der Meisterschaft sind wir mit dem Punktverlust gegen Erlangen nicht mehr Favorit», so Hanning über die Chancen auf den ersehnten ersten Meistertitel. Beim Abstiegskandidaten waren die Berliner nicht über ein Remis hinausgekommen.

Kiel in eigener Halle zu schlagen, werde «schon eine echte Challenge», sagte Hanning. «Aber das hat schon mal geklappt, ja. Gehen tut das.» Auch wenn die Füchse in Kiel keinen Sieg holen, aber dafür Hannover schlagen, seien die Chancen noch gut. «Unsere Mannschaft ist gut genug. Das Wichtigste ist, dass wir es in der eigenen Hand haben», sagte Gidsel dem rbb.