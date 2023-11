Abschied mit Stolz: Gojowczyk kündigt Karriereende an

Der deutsche Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seinen Rücktritt vom professionellen Sport angekündigt.

"Heute kann ich mit Stolz sagen, dass ich meinen Traum vom Tennisprofi gelebt habe", teilte der 34-Jährige auf Instagram mit.

Gojowczyk gewann in seiner Karriere unter anderem 2017 einen ATP-Titel in Metz und stand 2021 im Achtelfinale der US Open. Zuletzt war er beim Turnier in Metz in der Qualifikation gescheitert.

"Ich habe gegen einige der besten Spieler der Welt gespielt, wie Roger und Rafa, was eine unglaubliche Erfahrung und Ehre war", schrieb der Münchner Gojowczyk mit Blick auf die Duelle gegen die früheren Weltranglisten-Ersten Roger Federer und Rafael Nadal.

Der ehemalige 39. der Weltrangliste betonte die Werte, die er in seiner Karriere entwickelt habe: Unabhängigkeit, Disziplin und Ehrgeiz. "Tennis wird Teil meines Lebens bleiben, aber ein neues und wundervolles Kapitel beginnt jetzt", schrieb Gojowczyk. Auch Tennis-Ikone Boris Becker gratulierte Gojowczyk auf Instagram zu dessen erfolgreichen Karriere. "Gut gemacht Gojo", schrieb der 55-Jährige in einem Kommentar unter Gojowczyks Post.

(dpa)