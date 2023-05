Achtungserfolg für Friedsam in Straßburg

Anna-Lena Friedsam hat beim Tennis-Turnier im französischen Straßburg einen Achtungserfolg verbucht.

Die 29-Jährige feierte in der ersten Runde der Sandplatz-Veranstaltung einen insbesondere in der Höhe überraschenden 6:0, 6:0-Erfolg gegen die an Nummer drei gesetzte Chinesin Zhang Shuai. Für den Zwei-Satz-Sieg benötigte sie nur 48 Minuten.

Bei dem Vorbereitungsturnier auf die am Sonntag beginnenden French Open in Paris, das mit 259.303 Dollar (rund 239.900 Euro) dotiert ist, trifft Friedsam nun im Achtelfinale auf die Russin Anna Blinkowa.

(dpa)