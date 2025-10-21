Alexander Zverev trotz Horror-Satz in Wien weiter

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien mit deutlich mehr Mühe als erwartet das Achtelfinale erreicht. Das deutsche Tennis-Ass siegte gegen den Briten Jacob Fearnley in drei Sätzen mit 6:4, 1:6, 7:6 (7:5). Es war in diesem Jahr Zverevs vierter Sieg im insgesamt vierten Spiel gegen den 24-Jährigen. Doch so schwer wie am Dienstagabend hatte es der Brite (Nummer 81 der Weltrangliste) dem Favoriten noch nie gemacht.

Dabei lief es für den Deutschen zunächst nach Plan: Zverev gelang direkt ein Break, er verpasste in der Folge sogar ein weiteres. Während sein Gegner gleich vier Doppelfehler servierte, zeigte Zverev vor den Augen seiner Freundin Sophia Thomalla eine konzentrierte Leistung und holte sich auch dank einiger entschlossener Läufe ans Netz souverän den ersten Satz.

Wenige Minuten später stand es 0:5 - für Fearnley. Der Brite spielte sich plötzlich in einen Rausch, Zverev hingegen kam nicht mehr in die Offensive und blieb im zweiten Satz chancenlos. Im dritten Satz entwickelte sich ein ausgeglichenes Match. Zverev fand zurück ins Spiel, Fearnley gelang nun nicht mehr alles. Es blieb spannend bis zum Schluss: Beim Stande von 4:5 wehrte der Brite noch einen Matchball ab, erzwang dann den Tiebreak. Den dominierte Zverev bis zum 5:1, ehe Fearnley auf 6:5 herankam - am Ende aber dennoch verlor.