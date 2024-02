Altmaier beim ATP-Turnier in Buenos Aires ausgeschieden

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Buenos Aires in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 25 Jahre alte Kempener unterlag dem zwei Jahre jüngeren Lokalmatador Facundo Díaz Acosta mit 3:6, 6:7 (1:7).

Neben Altmaier ist in Buenos Aires noch Yannick Hanfmann aus deutscher Sicht im Einsatz. Der 32-jährige Karlsruher trifft am Dienstag in seinem Erstrunden-Match auf Alejandro Tabilo (26) aus Chile.

