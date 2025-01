Altmaier kämpft sich in Runde zwei der Australian Open

Tennisprofi Daniel Altmaier ist bei den Australian Open in die zweite Runde eingezogen. Der 26-Jährige setzte sich nach fünf hart umkämpften Sätzen gegen den Argentinier Francisco Comesana mit 6:2, 3:6, 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 durch. Nach 3:22 Stunden durfte der Davis-Cup-Spieler jubeln.

Als nächster Gegner wartet auf den Kempener der Franzose Gaël Monfils, der in der ersten Runde ebenfalls erst in fünf Sätzen gegen Landsmann Giovanni Mpetshi Perricard gewann. Der 38-jährige Monfils hatte zuletzt das ATP-Turnier in Auckland gewonnen.