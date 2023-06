Tennis

15:05 Uhr

Augsburger Tennisklubs sorgen für ein Novum

Der Österreicher Lukas Neumayer spielt in der kommenden Saison mit dem TC Schießgraben in der 2. Bundesliga und trifft dort auch auf den TC Augsburg.

Plus Nach dem Aufstieg der Tennisspieler des TC Schießgraben kommt es in der 2. Bundesliga Süd zum Derby gegen den TC Augsburg. Zwei Bundesligisten aus einer Stadt gibt sonst nirgends in Deutschland.

Von Robert Götz

Das Saisonheft des TC Schießgraben ist noch nicht ganz fertig „Wir müssen noch die letzten Sponsoren aus dem Förderkreis einbauen“, sagt Michael Thor, der sportliche Leiter. Es wird in dieser Spielzeit etwas umfangreicher als in den letzten Jahren. Denn der TC Schießgraben spielt in der 2. Bundesliga.

„Wir haben ja einen Förderkreis gebildet. Und mit dem Aufstieg hat sich da schon ein bisschen was getan“, sagt Thor. Die Vorfreude auf deutsches Spitzentennis und vor allem auf das Derby gegen den TC Augsburg ist auf der Anlage an der Stadionstraße groß. Auch bei den Sponsoren. Am 5. Juli startet die Saison. Mit einem Novum in der deutschen Tennislandschaft. „Augsburg ist die einzige Stadt mit zwei Tennis-Bundesligisten in einer Liga. Darauf können wir stolz sein“, sagt Thor.

