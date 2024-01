Tennis

Australian Open: Ein erfüllter Kindheitstraum, der Lust auf mehr macht

Constantin Frantzen (links) und Hendrik Jebens haben in der ersten Runde der Australian Open gezeigt, dass sie in der Weltspitze mithalten können.

Plus Der Augsburger Tennis-Profi Constantin Frantzen und sein deutscher Partner Hendrik Jebens spielen bei den Australian Open ihr erstes Grand-Slam-Turnier ihrer Karriere.

Von Robert Götz

Am Ende dauerte der gelebte Traum von Constantin Frantzen und Hendrik Jebens bei den Australian Open genau 91 Minuten. Dann stand die 6:7 (5:7), 3:6-Niederlage des deutschen Tennis-Doppels gegen die an Zehn gesetzten Mate Pavic (Kroatien) und Marcelo Arevalo (Argentinien) in der ersten Runde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres fest.

Ein Break reicht Mate Pavic und Marcelo Arevalo

„Es war sehr bitter, wir haben heute zwar gegen ein sehr gutes Team gespielt, aber wir hätten den ersten Satz gewinnen müssen“, bilanzierte Frantzen später. „Wir waren das bessere Team, hatten Breakchancen, haben die Chancen aber nicht nutzen können. Im zweiten Satz haben die anderen dann ihre Klasse und Souveränität besser abrufen können.“ Ein Break im zweiten Satz, das ausgerechnet dem 25-jährigen Augsburger unterlief, reichte den Gegnern, um in Runde zwei einzuziehen. Da zeigte sich die ganze Klasse vor allem von Pavic, der schon drei Doppel-Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Die Grand-Slam-Debütanten Frantzen/Jebens waren geschlagen. „Da hat uns dann die Erfahrung gefehlt. Aber wir haben gesehen, dass wir auf diesem Top-Niveau nicht nur mitspielen können, sondern auch die Jungs schlagen können. Es hat nicht ganz gereicht, aber es macht Lust auf mehr.“ Dabei hatten die Deutschen aufgrund einer Regenverschiebung einen Tag länger auf ihr Debüt warten müssen.

