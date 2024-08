Tennis bei Olympia 2024: Termine und Übertragung im Free-TV und Stream

Beim olympischen Tennis treten einige der bekanntesten Tennisspielerinnen und -spieler der Welt an. Namen wie Rafael Nadal und die beiden Schwestern Serena und Venus Williams tauchen in der Geschichte des Tennis unter den Olympiasiegerinnen und -siegern mehrfach auf. Auch bei den Olympischen Sommerspielen 2024 werden einige Tennisstars wieder mit von der Partie sein - es stehen einige Medaillenentscheidungen in Paris an.

Die Wettbewerbe im Tennis im Rahmen von Olympia finden im Einzel und Doppel statt - sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren. Zusätzlich gibt es Leistungsvergleiche im gemischten Doppel. Grundsätzlich wird nach dem System "best-of-three" gespielt: Damit die Athletinnen und Athleten als Sieger eines Spiels vom Platz gehen können, müssen sie also zwei Sätze für sich entscheiden.

Wie sieht der Zeitplan beim Tennis bei den Olympischen Sommerspielen 2024 aus? Welcher Sender überträgt an welchen Terminen? In diesem Übersichtsartikel haben wir alle relevanten Informationen für Sie zusammengestellt.

Tennis bei Olympia 2024: Das sind die Termine und der Zeitplan

Vom Samstag, dem 27. Juli 2024 bis zum Sonntag, dem 4. August 2024 finden diverse Matches statt, wie dem Zeitplan von Olympia 2024 zu entnehmen ist. Nachfolgend finden Sie einen Kalender, in dem alle Termine sowie die entsprechenden Uhrzeiten einzeln aufgeführt sind.

Samstag, 27. Juli 2024

12.00 Uhr: MS Erste Runde/WS Erste Runde

12.00 Uhr: MS & WS Erste Runde/MD & WD Erste Runde

12.00 Uhr: MS & WS Erste Runde/MD & WD Erste Runde

12.00 Uhr: MS & WS Erste Runde/MD & WD Erste Runde

19.00 Uhr: MS Erste Runde/WS Erste Runde

Sonntag, 28. Juli 2024

12.00 Uhr: MS Erste Runde/WS Erste Runde

12.00 Uhr: MS & WS Erste Runde/MD & WD Erste Runde

12.00 Uhr: MS & WS Erste Runde/MD & WD Erste Runde

19.00 Uhr: MS & WS Erste Runde/MD & WD Erste Runde

19.00 Uhr: WS Erste Runde

20.30 Uhr: MS Erste Runde

Montag, 29. Juli 2024

12.00 Uhr: MS Zweite Runde/WS Zweite Runde

12.00 Uhr: MS & WS 2.Runde/MD & WD 2.Runde/XD 1.Runde

12.00 Uhr: MS & WS 2.Runde/MD & WD 2.Runde/XD 1.Runde

12.00 Uhr: MS & WS 2.Runde/MD & WD 2.Runde/XD 1.Runde

19.00 Uhr: MS Second Rnd/WS Second Rnd

Dienstag, 30. Juli 2024

12.00 Uhr: MS Zweite Runde/WS Dritte Runde

12.00 Uhr: MS 2.Runde/WS 3.Runde/MD 3.Runde/WD 2.Runde/XD 1.Runde

12.00 Uhr: MS 2.Runde/WS 3.Runde/MD 3.Runde/WD 2.Runde/XD 2.Runde

12.00 Uhr: MS 2.Runde/WS 3.Runde/MD 3.Runde/WD 2.Runde/XD 3.Runde

19.00 Uhr: MS Zweite Runde/WS Dritte Runde

Mittwoch, 31. Juli 2024

12.00 Uhr: MS Dritte Runde/WS Viertelfinale

12.00 Uhr: MS 3.Runde/WS VF/MD HF/WD VF/XD VF

12.00 Uhr: MS 3. Runde/MD HF/WD VF/XD VF

12.00 Uhr: MS 3. Runde/WD VF/XD VF

19.00 Uhr: MS Dritte Runde/WS Viertelfinale

Donnerstag, 1. August 2024

12.00 Uhr: MS Viertelfinale/WS Halbfinale

12.00 Uhr: MS VF/WD HF/XD HF

12.00 Uhr: WD Halbfinale/XD Halbfinale

19.00 Uhr: MS Viertelfinale/WS Halbfinale

Freitag, 2. August 2024

12.00 Uhr: Herren Einzel Halbfinale

12.00 Uhr: Damen Einzel Spiel um Platz 3

12.00 Uhr: Herren Doppel Spiel um Platz 3

12.00 Uhr: Mixed Doppel Spiel um Platz 3

19.00 Uhr: Herren Einzel Halbfinale

19.00 Uhr: Mixed Doppel Finale

Samstag, 3. August 2024

Herren Einzel Spiel um Platz 3

Damen Einzel Finale

Herren Doppel Finale

Sonntag, 4. August 2024

Damen Doppel Spiel um Platz 3

Herren Einzel Finale

Damen Doppel Finale

Austragungsstätte aller Partien ist das Stade Roland Garros in Paris - ein Ort, der auch jedes Jahr Schauplatz der French Open ist.

Tennis bei Olympia 2024: Übertragung live im TV und Stream

Die Rechte für die Übertragung der Olympischen Spiele 2024 hat sich Warner Bros. Discovery sichern können - die ARD und das ZDF haben Teillizenzen erhalten. Was bedeutet das für Tennis-Fans, die die Matches bei Olympia 2024 live ansehen möchten?

Im linearen Fernsehen können Interessierte die Olympischen Sommerspiele sowohl auf Eurosport als auch über die Öffentlich-Rechtlichen Sender ARD und ZDF verfolgen. Insbesondere olympisches Tennis wird abwechselnd auf ARD und ZDF gezeigt, wobei täglich eine Auswahl der wichtigsten Matches übertragen wird. Die genauen Sendezeiten und Matches für den jeweiligen Tag können spätestens am Vortag im offiziellen Live-Programm von ARD und ZDF eingesehen werden. Die Übertragungen sind sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream verfügbar.

In jedem Fall können Sportbegeisterte die Matches live und in voller Länge über das Streaming-Angebot von Discovery+ sehen. Kostenfrei ist das jedoch nicht möglich: Ein Abonnement bei dem Streamingdienst kostet 5,99 Euro monatlich - wenn man z.B. Tennis bei Olympia werbefrei mitverfolgen möchte. Entscheidet man sich für die werbeunterstützte Version, zahlt man 3,99 Euro im Monat.

Tennis bei Olympia 2024: Die Sieger 2021 von Tokio

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio konnte die Schweizerin Belinda Bencic im Damen Einzel Gold holen. Im Herren Einzel siegte letztlich der Deutsche Alexander Zverev und brachte olympisches Gold mit nach Hause.

Im Doppel bei den Damen gewannen Katerina Siniakova und Barbora Krejcikova aus Tschechien - bei den Männern die Kroaten Mate Pavic und Nikola Mektic. Im Mixed Doppel nahmen Andrey Rublev und Anastasia Pavlyuchenkova die Goldmedaille für Russland entgegen.