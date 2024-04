Bundesliga-Debüt mit internationalen Topstars und Budget-Herausforderungen

Plus Tennis-Bundesligist TC Augsburg bereitet sich auf sein Debüt vor. Mit Topspielern wie Tomas Machac und Australian-Open-Sieger Thanasi Kokkinakis überrascht der Aufsteiger. Ob die aber auch für den TCA antreten werden, ist eine finanzielle Frage.

Noch ist es ein wenig hin, bis der TC Augsburg am 7. Juli mit dem Heimspiel gegen den TC BW Aachen in das Abenteuer Bundesliga startet. Doch seit wenigen Tagen ist die Liste der für die Punktspiele gemeldeten Tennisprofis offiziell einsehbar. Und da hat der Aufsteiger die etablierten Vereine mit seinen beiden Topspielern, dem Tschechen Tomas Machac (Weltrangliste Nummer 47) und dem Australier Thanasi Kokkinakis (Nummer 106), durchaus überrascht. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) bezeichnet die beiden auf seiner Homepage als „internationale Topstars“.

Und das soll schon etwas heißen, gilt die Bundesliga doch als die beste Tennis-Liga der Welt. Nicht umsonst. Der Gladbacher HTC, der zu den Titelfavoriten zählt, hat gleich sieben Top-100-Spieler gemeldet, Titelverteidiger TC Bredeney spielt die deutschen Kader und hat fast das gesamte Daviscup-Team um Jan-Lennard Struff unter Vertrag. Doch auch der TCA muss sich nicht verstecken. Der 23-jährige Machac erreichte bei den Australian Open die dritte Runde, und mit Thanasi Kokkinakis hat sich der TCA sogar die Dienste eines Australian-Open-Siegers gesichert. 2022 gewann der 28-jährige Australier mit griechischen Wurzeln zusammen mit seinem Landsmann Nick Kyrgios die Doppelkonkurrenz.