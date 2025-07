Comeback mit 45: Venus Williams im Achtelfinale gestoppt

Venus Williams ist zwei Tage nach ihrem geschichtsträchtigen Auftaktsieg beim WTA-Turnier in Washington glatt ausgeschieden. Die 45-Jährige verlor bei den DC Open in der US-Hauptstadt ihr Achtelfinale glatt mit 2:6, 2:6 gegen die Polin Magdalena Frech.

Die deutlich favorisierte Frech überhäufte Williams im Anschluss dennoch mit Komplimenten. «Sie ist ein Superstar. Sie ist hier wie eine Göttin, deshalb war es für mich schwierig, dieses Match zu spielen», sagte Frech, die im Ranking auf Position 24 geführt wird. «Es war wirklich ein großartiges Match und eine große Ehre, gegen sie zu spielen», fügte die Siegerin an.

Wildcard für Cincinnati

Williams war bei dem Match, das nach 73 Minuten beendet war, chancenlos. Die Schwester von Serena Williams zählt zu den besten Tennis-Profis der Geschichte und kommt auf 21 Grand-Slam-Titel - 7 im Einzel und 14 im Doppel mit ihrer jüngeren Schwester Serena Williams.

Nach Angaben von US-Medien war Williams, die sich im vergangenen Sommer an der Gebärmutter operieren lassen musste, bis vor einer Woche von der WTA noch als «inaktiv» gelistet gewesen.

Ihr Auftaktsieg (6:3, 6:4 gegen US-Landsfrau Peyton Stearns) machte sie zur zweitältesten Siegerin auf der WTA-Tour. Älter war nur Martina Navratilova, die 2004 im Alter von 47 Jahren ein Match gewann. Venus Williams erhielt nach ihrem Auftakterfolg in Washington eine Wildcard für die Cincinnati Open im August. Die US Open in New York, die den Höhepunkt der US-Hartplatzsaison darstellen, beginnen am 24. August.

